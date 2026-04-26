Больше десяти человек погибли при взрыве бомбы на шоссе в Колумбии

На юго-западе Колумбии при подрыве бомбы на шоссе погибли по меньшей мере погибли 13 человек, больше десяти получили тяжелые ранения, сообщают Associated Press и Reuters. Руководство департамента Каука, где вчера вечером произошел теракт, обвинило в нападении бывших членов расформированной повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). Агентство AFP связывает всплеск насилия с предстоящими в следующем месяце президентскими выборами.

Президент Густаво Петро в соцсети X обвинил в организации взрыва в Кауке Ивана Мордиско — одного из главарей повстанцев. Он назвал исполнителей «террористами, фашистами и наркоторговцами» и призвал международные организации заняться преследованием боевиков. В свою очередь, губернатор Кауки Октавио Гусман потребовал от центрального правительства решительных мер, заявив, что регион не может в одиночку противостоять «этому варварству» и тяжелейшему кризису безопасности.

По словам командующего вооруженными силами Уго Лопеса, за последние два дня в департаментах Валье-дель-Каука и Каука зафиксировано уже 26 подобных нападений. Боевики применяют дроны и взрывчатку против военных баз, полицейских участков и других государственных объектов.

FARC и правительство Колумбии в 2016 году подписали договор о прекращении боевых действий, после чего группировка сложила оружие и стала политической партией. Однако часть боевиков («диссиденты») отказалась соблюдать соглашение и продолжает вооруженную борьбу с властями. Жертвами их терактов часто становятся мирные жители.