Mehr: на западе Ирана слышны звуки работы ПВО

В городе Керманшах на западе Ирана прозвучали звуки работы сил ПВО, сообщило Mehr. Они были слышны в нескольких районах города и его окрестностях.

Источники агентства заявили, что работа вооружений не связана с боевыми действиями, а была лишь проверкой боеготовности систем. Официально власти пока не комментировали произошедшее. Другие крупные иранские СМИ о работе ПВО не сообщали.

США и Израиль в начале апреля поставили на паузу боевые действия против Ирана. Перемирие длится уже больше двух недель. В Белом доме не называли дату окончания режима прекращения огня — однако, по данным израильского издания Ynet и гостелерадиокомпании Kan, перемирие будет действовать до 26 апреля, если стороны не смогут заключить сделку друг с другом. Дата дедлайна совпадает с днем прибытия на Ближний Восток третьей авианосной группы ВМС США во главе с авианосцем George H.W. Bush.

Президент США Дональд Трамп вчера говорил, что Белый дом получил новое предложение от Ирана по прекращению боевых действий. По его словам, иранская сторона «предложила многое, но этого недостаточно».

