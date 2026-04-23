США и Иран часов не наблюдают

Президент США Дональд Трамп сообщил вечером 22 апреля, что режим прекращения огня в Иране продлен на неопределенный срок. Заявление прозвучало после того, как ряд СМИ проинформировали: пауза в американо-израильской операции будет действовать от трех до пяти дней после продления в ночь на 21 апреля. Тем временем Иран намекает, что в случае возобновления конфликта он может вывести свои удары на новый уровень, атаковав подводные интернет-кабели, которые проходят через блокированный Ормузский пролив.

Фото: Alex Brandon / AP

Фото: Alex Brandon / AP

Заявление Дональда Трампа прозвучало в эфире Fox News. В разговоре с американским телеканалом он отверг сообщения, что анонсированное вечером 21 апреля продление режима прекращения огня с Ираном будет длиться от трех до пяти дней. «Люди говорят, что я хочу поскорее закончить это (боевые действия в Иране.— “Ъ”) из-за промежуточных выборов (в США, намеченных на ноябрь.— “Ъ”), но это неправда,— подчеркнул американский президент, добавив, что хочет достичь выгодной сделки с Тегераном в интересах американского народа.— Блокада (морских портов.— “Ъ”) пугает их (иранских лидеров.— “Ъ”) даже больше, чем бомбардировки. Их бомбили годами, но блокаду они ненавидят».

То, что продление режима прекращения огня может быть краткосрочным, сам президент США допустил в разговоре с изданием The New York Post утром 22 апреля.

В тот же день ряд изданий сообщили, что администрация США уведомила израильское руководство: продление режима прекращения огня будет действовать до 26 апреля. Этот дедлайн совпадает с днем прибытия на Ближний Восток третьей авианосной группы ВМС США во главе с авианосцем George HW Bush, которая покинула военно-морскую базу в Виргинии около трех недель назад.

То, что Трамп не устанавливал конкретных сроков для прекращения огня с Ираном, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. «Таким образом, президент снова показывает некоторую гибкость, потому что мы хотим видеть единое предложение (которое бы представляло согласованное мнение главных групп влияния в Иране.— “Ъ”) в ответ на очень жесткое требование президента,— подчеркнула официальный представитель администрации США. — И он очень четко обозначил свои "красные линии"». Госпожа Левитт добавила: «Президент не устанавливал крайний срок. В конечном итоге он сам определит график». По ее словам, Дональд Трамп «доволен военно-морской блокадой» Ирана и понимает, что все карты в руках США, потому что Иран «находится в очень слабом положении».

Президент Трамп 22 апреля дал понять, что у него с Тегераном наладилось определенное понимание. Так, по его словам, для восьми представительниц иранской оппозиции, приговоренных к смертной казни иранскими властями, по его требованию смягчили наказание. «Очень хорошие новости! Мне только что сообщили, что восемь женщин-протестующих, которых собирались казнить в Иране, не будут убиты. Четыре будут немедленно освобождены, а четыре будут приговорены к одному месяцу тюремного заключения»,— сообщил американский лидер в соцсети Truth Social.

В том, что касается Ормузского пролива, Иран не идет на уступки.

Тегеран по-прежнему заявляет, что возобновление диалога с США возможно только после прекращения морской блокады Ирана. Между тем, как заявил 23 апреля вице-спикер Меджлиса (парламента) Исламской Республики Хаджи Бабаи, иранская сторона получила первую выплату за новую систему сборов с торговых судов, проходящих через Ормуз. «Первый доход, полученный от сборов в Ормузском проливе, был перечислен на счет центрального банка»,— проинформировал господин Бабаи.

Утром 23 апреля Трамп написал в Truth Social: «Я приказал ВМС США стрелять и уничтожать любые корабли, какими бы маленькими они ни были, которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива. Никаких колебаний быть не должно». Он добавил, что американские военные «прямо сейчас очищают» Ормузский пролив от установленных Ираном мин.

Однако это вряд ли радикально изменит ситуацию в Персидском заливе.

Во-первых, по расчетам Пентагона полное разминирование пролива займет около полугода.

И, во-вторых, Тегеран дает понять, что может атаковать глубоководную инфраструктуру своих соседей.

В сообщении, распространенном 22 апреля государственным новостным агентством Ирана Tasnim, была опубликована детальная карта подводных интернет-кабелей, проходящих через Ормузский пролив. В сообщении, которое на следующий день уже было удалено с сайта новостного агентства, обозначены как минимум семь основных коммуникационных линий. При этом Tasnim сделало особый акцент на том, что оптоволоконная инфраструктура этого водного пути крайне уязвима для ударов.

Тактику нападений на подводные интернет-кабели применял в феврале 2024 года союзник Ирана в Йемене — движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое тогда повредило интернет-коммуникации, соединяющие Европу и Азию, в знак солидарности с сектором Газа в ходе полномасштабной операции израильской армии против группировки «Хамас». Сам Иран пока что к подобному методу ведения войны не прибегал.

Нил Кербелов