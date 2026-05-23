Ялта/Потсдам: мир блоков
- Предшествующий конфликт: Вторая мировая война, 1939–1945
- Общее число жертв предшествующего конфликта: от 55 млн до 70 млн человек
Систему, которая образовалась после окончания Второй мировой войны, часто называют Ялтинской по месту проведения одной из конференций антигитлеровской коалиции в феврале 1945 года. Хронологически войну в Европе подытожила не Ялтинская, а Потсдамская конференция. 6 августа, через четыре дня после ее закрытия, США подвергли ядерной бомбардировке Хиросиму, а 9 августа — Нагасаки. 2 сентября был подписан Акт о капитуляции Японии.
Атомный фактор сразу же переформатировал идеи, сформулированные в Ялте, Потсдаме и в ходе еще двух десятков союзнических конференций. Строго говоря, «ялтинский мир» практически сразу стал «постъялтинским». Главные партии в нем играли сверхдержавы, СССР и США, сформированные ими блоки союзников — и атомное оружие, которое рассматривалось как средство гарантированного взаимного уничтожения, а поэтому исключала прямое столкновение противников.
Наиболее долговечным результатом конференций 1945 года стала ООН. Менее прочными оказались соглашения, определявшие судьбу Германии, которой предстояла денацификация, демилитаризация, демократизация, децентрализация и демонтаж объектов промышленности. Эти цели по-разному реализовались в советской и трех западных (американской, британской и французской) оккупационных зонах.
Территориальный раздел Германии сохранялся до ноября 1989 года, его символом стала сооруженная в 1961 году Берлинская стена. У Германии были отторгнуты территории, присоединенные в результате раздела Чехословакии и аншлюса Австрии, а также части Силезии и Восточной Пруссии, отошедшие к СССР и Польше. Последняя сместилась на 300 км к западу за счет вхождения в состав СССР территорий Западной Белоруссии и Западной Украины. Пруссия как административное целое была ликвидирована.
В 1949 году образовались два отдельных государства «на германской почве»: советская оккупационная зона стала Германской Демократической Республикой, а три западные — Федеративной Республикой Германия. На германо-германской границе периодически возникали кризисы, грозившие перейти, но не переходившие в столкновение бывших союзников, теперь разделенных холодной войной.
Фултонская речь Черчилля, знаменовавшая ее начало, была произнесена в марте 1946 года. Практически сразу же начался процесс блокового размежевания. Советский Союз постарался как можно скорее (в 1949-м) ликвидировать ядерную монополию Штатов. В том же году было создано НАТО.
СССР также сформировал блок зависимых стран, связанных военными и экономическими обязательствами: Совет экономической взаимопомощи был создан в 1949 году, Организация Варшавского договора — в 1955-м. Европейское экономическое сообщество, сложившееся в 1957 году, стало «прототипом» Евросоюза.
Блоковое размежевание ограничило функционал ООН. В 1961 году Югославия, Египет, Индия, Индонезия и Гана создали Движение неприсоединения, участники которого объявляли о приверженности принципам взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Три из пяти стран-основательниц получили независимость в результате деколонизации — процесса, скорее отражавшего финансовый и идейный кризис европейских колониальных империй, чем заранее предусмотренного архитекторами послевоенного мироустройства.
Деколонизация увеличила число членов ООН; но большинству бывших колоний оказалось нелегко трансформироваться в успешные национальные государства.
Многие из них стали ареной межблоковых прокси-войн.
Что касается двух «полюсов» биполярной системы, СССР, США и их европейских сателлитов, они в течение 30 лет поддерживали относительный экономический и военный паритет. Как минимум одно поколение выросло в условиях стабильного мира, который сохранялся, несмотря на серию острых кризисов — и вопреки (или благодаря) ядерной угрозе.
Бастионы холодной войны
Стороны холодной войны в итоге выработали правила мирного сосуществования. В 1975 году кульминацией процесса разрядки стал многосторонний Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Его подписали в том числе СССР, США и обе Германии. Стороны обязались уважать территориальную целостность и сложившиеся границы, а также гарантировать гражданам их права на базе Всеобщей декларации ООН 1948 года. Но достичь благих целей СБСЕ оказалось гораздо сложнее, чем их декларировать.