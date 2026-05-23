Ялта/Потсдам: мир блоков

Предшествующий конфликт: Вторая мировая война, 1939–1945

Общее число жертв предшествующего конфликта: от 55 млн до 70 млн человек

Систему, которая образовалась после окончания Второй мировой войны, часто называют Ялтинской по месту проведения одной из конференций антигитлеровской коалиции в феврале 1945 года. Хронологически войну в Европе подытожила не Ялтинская, а Потсдамская конференция. 6 августа, через четыре дня после ее закрытия, США подвергли ядерной бомбардировке Хиросиму, а 9 августа — Нагасаки. 2 сентября был подписан Акт о капитуляции Японии.

8 августа 1945 года СССР в соответствии с обязательствами, взятыми на Ялтинской конференции, объявил Японии войну. На следующий день началось наступление на линии китайской границы. Общая протяженность фронта превысила 4,5 тыс. км К этому времени северо-восточные территории Китая были оккупированы Квантунской армией под командованием японского генерала Ямады Отодзо. Ему также подчинялись марионеточные государства Маньчжоу-го и Мэнцзян. Общая численность войск составляла около 1,4 млн человек Главнокомандующим вооруженных сил СССР на Дальнем Востоке был маршал Александр Василевский. Общая численность войск, задействованных в операции, составляла порядка 1,7 млн человек (в их числе 16 тыс. военнослужащих армии Монгольской Народной Республики) Войска Забайкальского фронта начали наступление с территории Монгольской Народной Республики, пересекли пустыню Гоби и отрезали Квантунскую армию от японских войск в северном Китае, заняв города Чанчунь и Шэньян В свою очередь из Приморья выступил 1-й Дальневосточный фронт. Его войска отразили в районе Муданьцзяна сильные контрудары японских войск Войска 2-го Дальневосточного фронта форсировали реки Амур и Уссури. Прорвав оборону противника, они преодолели горный хребет Малый Хинган и вышли к войскам 1-го Дальневосточного фронта под Гирином и Харбином 19 августа войска 1-го и 2-го Дальневосточного фронта заняли город Харбин, основанный еще Российской империей в 1898 году в качестве станции Китайско-Восточной железной дороги В течение августа Тихоокеанскому флоту удалось перерезать коммуникации, связывавшие Корею и Маньчжурию с Японией, и нанести удары по японским военно-морским базам в северной Корее 15 августа император Японии Хирохито выступил с обращением к народу, в котором заявил о невозможности дальнейшего ведения войны и объявил о капитуляции

До частей Квантунской армии, противостоявших советским войскам в Маньчжурии и Китае, приказ о капитуляции дошел с опозданием 15 августа советские войска освободили от японских солдат северную часть Корейского полуострова. Эта дата отмечается как национальный праздник в КНДР и Республике Корея

С 18 августа по 1 сентября была проведена Курильская десантная операция, которая началась высадкой десанта на остров Шумшу. В ходе операции советские войска заняли 56 островов Курильской гряды, где было сосредоточено порядка 80 тыс. японских солдат и офицеров. В плен попали более 60 тыс. В 1946 году Курильские острова были включены в состав СССР К 20 августа выйдя на Маньчжурскую равнину, войска СССР расчленили японские войска на изолированные группировки. Началась массовая сдача вражеских подразделений в плен Чтобы ускорить капитуляцию японских гарнизонов и занять подконтрольные им объекты там, где продвижение сухопутных войск было недостаточно быстрым, советским командованием широко использовалась тактика высадки морских и воздушных десантов в стратегически важных пунктах Японские солдаты складывают оружие перед советским офицером 22 августа 1945 года войска Забайкальского фронта под командованием маршала Родиона Малиновского освободили от японцев китайские портовые города Далянь и Порт-Артур, расположенные на Ляодунском полуострове

2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту линкора ВМС США «Миссури» был подписан Акт о капитуляции Японии, который поставил точку во Второй мировой войне. Безвозвратные потери СССР в ходе Маньчжурской операции составили около 12 тыс. человек, Японии — порядка 100 тыс. В апреле 2020 года Госдума приняла закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября 1945 года

Атомный фактор сразу же переформатировал идеи, сформулированные в Ялте, Потсдаме и в ходе еще двух десятков союзнических конференций. Строго говоря, «ялтинский мир» практически сразу стал «постъялтинским». Главные партии в нем играли сверхдержавы, СССР и США, сформированные ими блоки союзников — и атомное оружие, которое рассматривалось как средство гарантированного взаимного уничтожения, а поэтому исключала прямое столкновение противников.

Наиболее долговечным результатом конференций 1945 года стала ООН. Менее прочными оказались соглашения, определявшие судьбу Германии, которой предстояла денацификация, демилитаризация, демократизация, децентрализация и демонтаж объектов промышленности. Эти цели по-разному реализовались в советской и трех западных (американской, британской и французской) оккупационных зонах.

Территориальный раздел Германии сохранялся до ноября 1989 года, его символом стала сооруженная в 1961 году Берлинская стена. У Германии были отторгнуты территории, присоединенные в результате раздела Чехословакии и аншлюса Австрии, а также части Силезии и Восточной Пруссии, отошедшие к СССР и Польше. Последняя сместилась на 300 км к западу за счет вхождения в состав СССР территорий Западной Белоруссии и Западной Украины. Пруссия как административное целое была ликвидирована.

В 1949 году были созданы два немецких государства — Федеративная республика Германия (ФРГ, в зонах оккупации западных союзников) и Германская демократическая республика (ГДР, в советской зоне оккупации на востоке) Многие реформы в ГДР проводились по примеру реформ СССР. Так, земля была распределена между более чем 500 тыс. крестьян, крупным собственникам предписывалось платить налоги. Стараясь избежать этого, многие крупные землевладельцы бежали на Запад еще до начала реформы. Были конфискованы собственность и банковские счета юридических лиц нацистского режима. Общая сумма по этим счетам составляла 70 млрд рейхсмарок. Предприятия, принадлежащие нацистам (около 40%), были национализированы. По примеру СССР было введено восьмилетнее обучение как базовое Значительно усилилось давление на газеты, многие из них обвиняли в прозападнических настроениях. Из библиотек изымали книги «буржуазного содержания». В Берлине открыли Дом культуры СССР, а в СССР свозили культурные ценности Германии Фото: AP Первым и единственным президентом ГДР в 1949 году стал Вильгельм Пик. После его смерти в сентябре 1960 года пост президента был упразднен, вместо этого был создан Государственный совет, председателем которого стал Вальтер Ульбрихт Фото: AP 16 июня 1953 в Берлине началась всеобщая забастовка, захватившая 600 предприятий и 250 населенных пунктов. Для ее подавления были применены советские танки. Демонстрации кончились несколькими десятками погибших и десятками тысяч арестованных Фото: AP Тем не менее забастовка привела к снижению цен на 10-20%. СССР в 1954 году объявил о прекращении взимания репараций Фото: AP / Kreusch К концу 1950-х годов ГДР вышла на пятое место в Европе по уровню промышленности, запустила атомный реактор (на фото), открыла крупнейший комбинат по добыче бурого угля. По примеру СССР ГДР пересмотрела план второй пятилетки и перешла на семилетний план Фото: AP / Zentralbild Разница между жизнью в восточной и западной частях города была колоссальной. Восточные берлинцы уходили на Запад, несмотря на то что жизнь там была дороже. Однако в западной части города была еда, одежда и машины, которых в восточной не было. Кроме того, никто не требовал верности партии, не было репрессий. Власти восточной части потеряли за первый год существования стены до трети выпускников вузов и специалистов Фото: AP Для посещения Западного Берлина гражданам ГДР требовалось специальное разрешение, а правом свободного прохода обладали только пенсионеры. В годы холодной войны в ГДР существовала практика выпуска граждан на Запад за деньги: таким образом страну покинули 215 тыс. восточных немцев Фото: AP Во время противостояния ФРГ и СССР Хрущев потребовал вывода войск из Западного Берлина. Первый секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии Вальтер Ульбрихт требовал закрытия «дыры» в Берлине, через которую ФРГ вербуют граждан ГДР. В августе 1961 года началось возведение бетонной стены, разделившей Берлин на зоны ФРГ и ГДР Фото: Фотоархив журнала «Огонек» 13 августа 1961 года в центре Берлина была возведена стена. Власти Восточной Германии сделали это, чтобы остановить массовое бегство своих граждан в более благополучную Западную Германию Фото: AP ФРГ развивалась по капиталистическому пути и была привлекательна в экономическом плане. Власти ГДР блокировали торговлю, пытаясь изолировать страну от международных отношений. Велась активная радиопропаганда, в которой речь велась в том числе о том, что Западная Германия готова в любое время принять любое количество беженцев с востока Фото: AP Уже через пару лет после возведения Берлинской стены две части когда-то единого государства, по оценкам многих историков, превратились в США и СССР в миниатюре со всеми плюсами и минусами строя обеих политических и социальных моделей Фото: AP / Edwin Reinchert Полки магазинов в ГДР Фото: AP 9 ноября 1989 года, выступая на пресс-конференции, которая транслировалась по ТВ, представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски огласил новые правила выезда из страны и въезда в нее — визовый режим с Западной Германией, предусматривающий немедленное получение визы. В течение последующих трех дней Запад посетили более 3 млн человек Фото: AP Сотни тысяч восточных немцев, не дожидаясь назначенного срока, устремились к Берлинской стене вечером 9 ноября — после выступления Гюнтера Шабовски по ТВ Фото: AP / Jockel Finck Пограничники, не получившие приказов, пытались сначала оттеснить толпу, использовали водометы, но затем, уступая массовому напору людей, вынуждены были открыть границу Фото: AP / Jockel Finck, File К 22 декабря 1989 года, с открытием для прохода Бранденбургских ворот, через которые была проведена граница между ФРГ и ГДР, Берлинская стена еще стояла, но лишь как символ недавнего прошлого: она была разбита, расписана многочисленными граффити, а берлинцы и туристы старались унести на память отбитые от нее кусочки Фото: AP / John Gaps III Немецкая газета Volkszeitung, описывая события в ночь с 9 на 10 ноября 1989 года, процитировала свидетельницу происходившего — Марию Майстер из Западного Берлина: «Прожекторы, толкотня, ликование... Любопытство гонит нас вперед, но присутствует и страх, что может произойти что-то ужасное. Сознают ли пограничники ГДР, что это сверхохраняемая граница сейчас нарушается?..» Со временем западную часть стены украсили многочисленные граффити, в том числе изображение поцелуя генсека СССР Леонида Брежнева и экс-главы Восточной Германии Эрика Хонеккера ... и знаменитый автомобиль «Трабант», ставший символом ГДР, который пробивает Берлинскую стену 1 июля 1990 года власти ГДР объявили дойчмарку своей валютой, таким образом объединив экономики ГДР и ФРГ В 1949 году образовались два отдельных государства «на германской почве»: советская оккупационная зона стала Германской Демократической Республикой, а три западные — Федеративной Республикой Германия. На германо-германской границе периодически возникали кризисы, грозившие перейти, но не переходившие в столкновение бывших союзников, теперь разделенных холодной войной.

Фултонская речь Черчилля, знаменовавшая ее начало, была произнесена в марте 1946 года. Практически сразу же начался процесс блокового размежевания. Советский Союз постарался как можно скорее (в 1949-м) ликвидировать ядерную монополию Штатов. В том же году было создано НАТО.

СССР также сформировал блок зависимых стран, связанных военными и экономическими обязательствами: Совет экономической взаимопомощи был создан в 1949 году, Организация Варшавского договора — в 1955-м. Европейское экономическое сообщество, сложившееся в 1957 году, стало «прототипом» Евросоюза.

Блоковое размежевание ограничило функционал ООН. В 1961 году Югославия, Египет, Индия, Индонезия и Гана создали Движение неприсоединения, участники которого объявляли о приверженности принципам взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Три из пяти стран-основательниц получили независимость в результате деколонизации — процесса, скорее отражавшего финансовый и идейный кризис европейских колониальных империй, чем заранее предусмотренного архитекторами послевоенного мироустройства.

Деколонизация увеличила число членов ООН; но большинству бывших колоний оказалось нелегко трансформироваться в успешные национальные государства.

Многие из них стали ареной межблоковых прокси-войн.

Что касается двух «полюсов» биполярной системы, СССР, США и их европейских сателлитов, они в течение 30 лет поддерживали относительный экономический и военный паритет. Как минимум одно поколение выросло в условиях стабильного мира, который сохранялся, несмотря на серию острых кризисов — и вопреки (или благодаря) ядерной угрозе.

Бастионы холодной войны Разобранные советские самолеты на авиабазе Энгельс (Саратовская область) Ядерный бункер Министерства национальной обороны Восточной Германии в селе Харнекоп Свалка металлолома от ядерных баллистических ракет РС-20 и РС-16 на базе ликвидации тяжелых ракет «Суроватиха» (Нижегородская область) Остатки радиолокационных станций (DEW) на севере арктического региона Канады, построенных для раннего обнаружения советских бомбардировщиков Пустая пусковая шахта советской боевой ракеты средней дальности Р-12 «Двина» Оборонный комплекс «Стальной город» Североамериканского командования воздушно-космической обороны NORAD, вырезанный в горе Шайенн в Колорадо (США) Подземный китайский ядерный бункер «Объект 816». Считается самым большим в мире «Объект 825 ГТС» — бывшая секретная советская база подводных лодок в Балаклавской бухте в Крыму Заброшенные бункеры для хранения ракет С-25 «Беркут» второго кольца ПВО Москвы на территории бывшего военного городка Мишинка «Дуга № 1» — советская загоризонтная радиолокационная станция для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет в районе Чернобыля (Украина) Ядерное убежище 35-го президента США Джона Кеннеди на острове Пинат у побережья Флориды Въезд на территорию секретной американской военной базы «Зона 51» в Неваде Подземный бункер на территории бывшего засекреченного военного объекта СССР — Запасного командного пункта дальней авиации на Таганке в Москве. Сейчас там находится Музей холодной войны Памятник Владимиру Ленину перед зданием бывшего управления и штаба главнокомандующего группы советских войск в Германии в городе Вюнсдорф Хирургическое отделение бывшего советского военного госпиталя в Будапеште, заброшенного в 1991 году после вывода советских вооруженных сил из Венгрии Дверь бывшего советского склада ядерных боеголовок возле поселения Мишов (Чехия) Габалинская радиолокационная станция — бывшая советская надгоризонтная РЛС дальнего обнаружения, расположенная на севере Азербайджана Бетонный бункер во дворе дома в городе Шкодер (Албания) Обжитой бункер времен холодной войны неподалеку от столицы Албании Тираны «Бункер-703» рядом с метро Павелецкая в Москве, построенный в 1961 году для хранения документов государственной важности. Стороны холодной войны в итоге выработали правила мирного сосуществования. В 1975 году кульминацией процесса разрядки стал многосторонний Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Его подписали в том числе СССР, США и обе Германии. Стороны обязались уважать территориальную целостность и сложившиеся границы, а также гарантировать гражданам их права на базе Всеобщей декларации ООН 1948 года. Но достичь благих целей СБСЕ оказалось гораздо сложнее, чем их декларировать.