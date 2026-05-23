Версаль: мир передышки
- Предшествующий конфликт: Первая мировая война, 1914–1918
- Общие потери в ходе предшествующего конфликта: от 15 млн до 22 млн человек
Версальский мир продержался всего около 20 лет. Многосторонний договор, положивший конец Первой мировой войне, был подписан в Версале 28 июня 1919 года, а уже 1 сентября 1939-го началась Вторая мировая. Это дает основание некоторым историкам утверждать, что мировая война была одна, а с 1918 по 1939 год просто действовало перемирие, которое не было всеобщим, учитывая боевые действия в бывшей Российской империи в ходе Гражданской войны, войны в Африке, Китае и в других странах и регионах.
Версальский мир закрепил поражение Германии, Австро-Венгрии и Турции. Внутриполитический кризис 1917 года вывел из войны Россию, правительство Ленина добилось заключения сепаратного мира с немцами через четыре месяца после прихода к власти, уступив Берлину колоссальные территории.
Но передышка на Восточном фронте не спасла Германию от военного коллапса и падения монархии. Как только в Берлине была провозглашена республика, большевики аннулировали Брестский мир, однако в переговорах в Версале Советская Россия не участвовала: бывшие союзники по Антанте не понимали, с каким из центров власти, возникших в ходе Гражданской войны, они должны иметь дело. Процесс международного признания Советской России начался лишь в 1920 году, причем с территорий, которые получили статус суверенных государств в результате Первой мировой.
В Версале был применен на практике принцип самоопределения наций, теоретически сформулированный незадолго до этого.
Поражение Центральных держав и революция в России привели к образованию ряда новых государств: в их числе Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехословакия, Венгрия и Югославия. К 1930-м годам в большинстве этих стран сложились режимы, по своим политическим характеристикам близкие к фашистским.
Оставшись без империи, Австрия утратила статус великой державы. Германию обязали платить репарации и сократить до минимума армию и флот; она понесла территориальные потери в Шлезвиге, на левом берегу Рейна и в Восточной Пруссии, на территории которой образовался так называемый Польский коридор. Колонии Германии достались победителям, как и большая часть территории, находившейся до Первой мировой под контролем Османской Турции.
Версальскую систему часто именуют Версальско-Вашингтонской: она во многом сложилась на основе Четырнадцати принципов справедливого мира, которые президент США Вудро Вильсон представил Конгрессу 8 января 1918 года. Америка вступила в войну на стороне Антанты в апреле 1917 года, в целом использовала и сам конфликт, и его урегулирование для накопления экономического и политического влияния и вышла из Первой мировой в статусе великой державы. Британская империя по итогам войны увеличилась до беспрецедентных размеров, но роль единственного бенефициара Лондон за собой сохранить не смог: в новом мире уже не было возможности игнорировать Вашингтон.
Детищем Версальско-Вашингтонской системы стала Лига наций — первая всемирная организация, основанная на сформулированных некогда Иммануилом Кантом принципах сообщества наций ради общего долговременного мира и процветания. Формально Лига просуществовала с 1920 по 1945 год. Но уже в 1933-м, после победы национал-социалистов на выборах в Германии эта страна покинула объединение. В декабре 1939 года в связи с войной против Финляндии из Лиги наций был исключен СССР.
Идеалистического заряда Четырнадцати принципов Вудро Вильсона не хватило, чтобы исцелить раны Первой мировой и разрешить приведшие к ней противоречия. Из империалистической системы оказались исключены Россия, приступившая к новому социальному проекту и быстро осознавшая невозможность глобального экспорта революции, и Германия, потерпевшая тяжелое военное поражение. Оба эти фактора лишь добавили миру неустойчивости. Версаль выглядел как временное решение, и время его действия быстро истекло.