Версаль: мир передышки

Предшествующий конфликт: Первая мировая война, 1914–1918

Общие потери в ходе предшествующего конфликта: от 15 млн до 22 млн человек

Версальский мир продержался всего около 20 лет. Многосторонний договор, положивший конец Первой мировой войне, был подписан в Версале 28 июня 1919 года, а уже 1 сентября 1939-го началась Вторая мировая. Это дает основание некоторым историкам утверждать, что мировая война была одна, а с 1918 по 1939 год просто действовало перемирие, которое не было всеобщим, учитывая боевые действия в бывшей Российской империи в ходе Гражданской войны, войны в Африке, Китае и в других странах и регионах.

Версальский мир закрепил поражение Германии, Австро-Венгрии и Турции. Внутриполитический кризис 1917 года вывел из войны Россию, правительство Ленина добилось заключения сепаратного мира с немцами через четыре месяца после прихода к власти, уступив Берлину колоссальные территории.

Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первая мировая война утвердилась в историографии только после начала Второй мировой войны — в 1939 году. В межвоенный период употреблялось название «Великая война». В Российской империи ее также называли «Великой войной», «Большой войной», «Второй Отечественной», «Великой Отечественной», а также неформально (и до революции, и после) — «германской». А затем — в СССР — «империалистической войной» Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London Поводом к войне послужило убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда (на фото) в Сараево 19-летним сербским террористом, студентом из Боснии Гаврилой Принципом. Принцип был одним из членов террористической организации «Млада Босна», боровшейся за объединение всех южнославянских народов в одно государство Фото: Karl Tröstl В результате Первой мировой войны прекратили существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская (хотя возникшая вместо кайзеровской Германии Веймарская республика формально продолжала именоваться Германской империей) Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London Страны-участницы потеряли в Первой мировой войне более 10 млн человек убитыми среди солдат, около 12 млн убитыми среди мирных жителей и около 55 млн человек ранеными. Английский писатель Герберт Уэллс заявлял: «Эта величайшая из всех войн — не какая-то очередная война, а война последняя!» Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London Задолго до войны в Европе стали нарастать противоречия между великими державами: Германией, Австро-Венгрией, Францией, Великобританией и Россией. Германская империя, образованная после франко-прусской войны 1870 года, первоначально не стремилась к политическому и экономическому господству на Европейском континенте. Однако к середине 1880-х годов, окрепшая в экономическом и военном смысле, страна стала бороться за гегемонию в Европе. Одной из основных причин борьбы считается тот факт, что Германия слишком поздно приступила к колониальной экспансии и потому практически осталась без колоний, отчего немецкий капитал был лишен рынков сбыта Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London К упоминаемым в разных источниках причинам войны относятся экономический империализм, торговые барьеры, гонка вооружений, милитаризм и автократия, баланс сил, происходившие накануне локальные конфликты (Балканские войны, Итало-турецкая война), приказы о всеобщей мобилизации в России и в Германии, территориальные притязания и союзные обязательства европейских держав Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London Противостояние стран Антанты с одной стороны и Германии с Австро-Венгрией с другой привело к Первой мировой войне, где противниками Антанты (Россия, Великобритания и Франция) и ее союзников был блок Центральных держав (Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария), в котором Германия играла ведущую роль Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London 28 июля 1914 года, ровно через месяц после убийства Франца Фердинанда Гаврилой Принципом, Австро-Венгрия объявила Сербии войну: эта дата считается официальном началом Первой мировой войны. Австро-венгерская тяжелая артиллерия начала обстрел Белграда, а регулярные войска Австро-Венгрии пересекли сербскую границу. Россия заявила, что не допустит оккупации Сербии Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London Война в 1914 году разворачивалась на двух основных театрах военных действий — французском и русском,— а также на Балканах (в Сербии), на Кавказе, Ближнем Востоке (с ноября 1914 года) и в колониях европейских государств: в Африке, в Китае, в Океании. Тогда все участники войны собирались закончить боевые действия за несколько месяцев путем решительного наступления. Никто не ожидал, что война примет затяжной характер Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London Кампания 1914 года отличалась чрезвычайной динамичностью. Крупные армии обеих сторон активно и быстро маневрировали, чему способствовала насыщенная дорожная сеть района боевых действий. К началу 1915 года воюющие державы столкнулись с тем, что война приняла такой характер, который не предусматривался довоенными планами ни одной из сторон,— она стала затяжной. Хотя германцам удалось захватить почти всю Бельгию и значительную часть Франции, их главная цель — стремительная победа над французами — оказалась недоступной Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London Примечательно, что 11 ноября 1914 года в битве под Лангемарком немцы провели атаку, поразившую мировую общественность своей бессмысленностью и пренебрежением к человеческой жизни, бросив на английские пулеметы подразделения, набранные из необстрелянных молодых людей,— студентов и рабочих. Затем подобное неоднократно стали повторять военачальники с обеих сторон, а солдаты на Первой мировой войне стали рассматриваться как «пушечное мясо» Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London Накопленных в предвоенные годы запасов боеприпасов как раз хватило только до конца 1914 года, и требовалось срочно наладить их массовое производство. Сражения в 1914 году доказали силу тяжелой артиллерии, роль которой до войны во всех армиях, кроме германской, недооценивалась. В связи с переходом к позиционной войне также резко возросла роль инженерно-саперных войск Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London Интенсивность действий на Западном фронте с начала 1915 года значительно уменьшилась. Германия сосредоточила свои силы на подготовке операций против России. Французы и англичане также предпочли воспользоваться образовавшейся паузой для накопления сил. Первые четыре месяца года на фронте царило почти полное затишье Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London В апреле-мае 1915 года, в ходе второй битвы при Ипре, Германия — впервые в истории человечества и с полной неожиданностью для англо-французов — применила химическое оружие: из баллонов был выпущен хлор. От газа пострадало 15 тыс. человек, из которых пять тыс. умерли. Немцы не имели достаточных резервов, чтобы воспользоваться результатом газовой атаки и прорвать фронт. После ипрской газовой атаки обе стороны очень быстро сумели разработать противогазы различных конструкций, и дальнейшие попытки применения химического оружия уже не захватывали врасплох большие массы войск Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London За весь 1915 год фронт практически не сдвинулся: результатом всех ожесточенных наступлений явились подвижки линии фронта не более чем на десять км. Обе стороны, все более и более укреплявшие свои оборонительные позиции, не смогли выработать тактики, позволяющей прорвать фронт, даже на условиях чрезвычайно высокой концентрации сил и многодневной артиллерийской подготовки. Огромные жертвы обеих сторон не дали никакого значимого результата. При этом выяснилось, что сложившийся тип военных действий создает огромную нагрузку на экономики воюющих стран Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London Не добившись решительного успеха на Восточном фронте в кампании 1915 года, германское командование решило в 1916 году нанести основной удар на западе и вывести из войны Францию. Оно запланировало мощными фланговыми ударами в основание Верденского выступа срезать его, окружив всю верденскую группировку противника, и создать тем самым огромную брешь в обороне союзников, через которую затем предполагалось нанести удар во фланг и тыл центральным французским армиям и разгромить весь фронт союзников Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London Военная кампания 1916 года ознаменовалась важным событием: 31 мая — 1 июня произошло крупнейшее за всю войну Ютландское морское сражение. По итогам этого года был продемонстрирован перевес Антанты. К концу 1916 года обе стороны потеряли убитыми шесть млн человек, около десяти млн было ранено. В ноябре — декабре 1916 года Германия и ее союзники предложили мир, но Антанта отклонила предложение, указав, что мир невозможен «до тех пор, пока не обеспечено восстановление нарушенных прав и свобод, признание принципа национальностей и свободного существования малых государств» Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London Положение Центральных держав в 1917 году стало катастрофическим: для армии уже не было резервов, разрастались масштабы голода, транспортной разрухи и топливного кризиса. При этом страны Антанты стали получать значительную помощь со стороны США (продовольствие, промышленные товары, а позднее и подкрепления), одновременно усиливая экономическую блокаду Германии, и их победа, даже без проведения наступательных операций, становилась лишь делом времени Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London После Октябрьской революции большевистское правительство, пришедшее к власти под лозунгом окончания войны, заключило 15 декабря 1917 года перемирие с Германией и ее союзниками. У немецкого руководства появилась надежда на благоприятный для него исход войны Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London 19 июля 1917 года германский рейхстаг принял резолюцию о необходимости мира по обоюдному соглашению и без аннексий. Но со стороны правительств Англии, Франции и США эта резолюция не встретила сочувственного отклика. В августе 1917 года папа римский Бенедикт XV предложил свое посредничество для заключения мира. Однако правительства Антанты отвергли и папское предложение Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London Называемый Брестским миром сепаратный международный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года в Брест-Литовске представителями Советской России, с одной стороны, и Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии) — с другой ознаменовал поражение и выход России из Первой мировой войны Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London 28 июня 1919 года Германия была вынуждена подписать Версальский договор, составленный государствами-победителями на Парижской мирной конференции, официально завершившей Первую мировую войну Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London Вступая в войну, генеральные штабы воюющих государств и, в первую очередь, Германии исходили из опыта предыдущих войн, победа в которых решалась сокрушением армии и военной мощи противника. Эта же война показала, что отныне мировые войны будут носить тотальный характер с вовлечением всего населения и напряжением всех моральных, военных и экономических возможностей государств Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London Первая мировая война ускорила разработку новых вооружений и средств ведения боя. Впервые были использованы танки, химическое оружие, противогаз, зенитные и противотанковые орудия, огнемет. Широкое распространение получили самолеты, пулеметы, минометы, подводные лодки, торпедные катера Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London 29 июля 1914 года российский император Николай II отправил Вильгельму II телеграмму с предложением «передать австро-сербский вопрос на Гаагскую конференцию» (в международный третейский суд в Гааге). Вильгельм II не ответил. 31 июля в Российской империи была объявлена всеобщая мобилизация в армию

На фото: Николай II объявляет войну Германии с балкона Зимнего дворца Фото: Автор неизвестен / Public Domain Грандиозный масштаб и затяжной характер Первой мировой войны привели к беспрецедентной для индустриальных государств милитаризации экономики. Это оказало влияние на ход развития экономики всех крупных индустриальных государств в период между двумя мировыми войнами Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

Но передышка на Восточном фронте не спасла Германию от военного коллапса и падения монархии. Как только в Берлине была провозглашена республика, большевики аннулировали Брестский мир, однако в переговорах в Версале Советская Россия не участвовала: бывшие союзники по Антанте не понимали, с каким из центров власти, возникших в ходе Гражданской войны, они должны иметь дело. Процесс международного признания Советской России начался лишь в 1920 году, причем с территорий, которые получили статус суверенных государств в результате Первой мировой.

В Версале был применен на практике принцип самоопределения наций, теоретически сформулированный незадолго до этого.

Поражение Центральных держав и революция в России привели к образованию ряда новых государств: в их числе Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехословакия, Венгрия и Югославия. К 1930-м годам в большинстве этих стран сложились режимы, по своим политическим характеристикам близкие к фашистским.

Оставшись без империи, Австрия утратила статус великой державы. Германию обязали платить репарации и сократить до минимума армию и флот; она понесла территориальные потери в Шлезвиге, на левом берегу Рейна и в Восточной Пруссии, на территории которой образовался так называемый Польский коридор. Колонии Германии достались победителям, как и большая часть территории, находившейся до Первой мировой под контролем Османской Турции.

Версальскую систему часто именуют Версальско-Вашингтонской: она во многом сложилась на основе Четырнадцати принципов справедливого мира, которые президент США Вудро Вильсон представил Конгрессу 8 января 1918 года. Америка вступила в войну на стороне Антанты в апреле 1917 года, в целом использовала и сам конфликт, и его урегулирование для накопления экономического и политического влияния и вышла из Первой мировой в статусе великой державы. Британская империя по итогам войны увеличилась до беспрецедентных размеров, но роль единственного бенефициара Лондон за собой сохранить не смог: в новом мире уже не было возможности игнорировать Вашингтон.

Детищем Версальско-Вашингтонской системы стала Лига наций — первая всемирная организация, основанная на сформулированных некогда Иммануилом Кантом принципах сообщества наций ради общего долговременного мира и процветания. Формально Лига просуществовала с 1920 по 1945 год. Но уже в 1933-м, после победы национал-социалистов на выборах в Германии эта страна покинула объединение. В декабре 1939 года в связи с войной против Финляндии из Лиги наций был исключен СССР.

Идеалистического заряда Четырнадцати принципов Вудро Вильсона не хватило, чтобы исцелить раны Первой мировой и разрешить приведшие к ней противоречия. Из империалистической системы оказались исключены Россия, приступившая к новому социальному проекту и быстро осознавшая невозможность глобального экспорта революции, и Германия, потерпевшая тяжелое военное поражение. Оба эти фактора лишь добавили миру неустойчивости. Версаль выглядел как временное решение, и время его действия быстро истекло.