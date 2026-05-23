Версаль: мир передышки

  • Предшествующий конфликт: Первая мировая война, 1914–1918
  • Общие потери в ходе предшествующего конфликта: от 15 млн до 22 млн человек
На полях Первой мировой выяснилось, что империалистический мир и идеалы гуманизма друг другу не соответствуют

Фото: РИА Новости

Версальская система была создана людьми, очень уставшими от войны, но добиться они сумели лишь 20-летнего перемирия

На полях Первой мировой выяснилось, что империалистический мир и идеалы гуманизма друг другу не соответствуют

Версальская система была создана людьми, очень уставшими от войны, но добиться они сумели лишь 20-летнего перемирия

Версальский мир продержался всего около 20 лет. Многосторонний договор, положивший конец Первой мировой войне, был подписан в Версале 28 июня 1919 года, а уже 1 сентября 1939-го началась Вторая мировая. Это дает основание некоторым историкам утверждать, что мировая война была одна, а с 1918 по 1939 год просто действовало перемирие, которое не было всеобщим, учитывая боевые действия в бывшей Российской империи в ходе Гражданской войны, войны в Африке, Китае и в других странах и регионах.

Версальский мир закрепил поражение Германии, Австро-Венгрии и Турции. Внутриполитический кризис 1917 года вывел из войны Россию, правительство Ленина добилось заключения сепаратного мира с немцами через четыре месяца после прихода к власти, уступив Берлину колоссальные территории.

Первая мировая война утвердилась в историографии только после начала Второй мировой войны — в 1939 году. В межвоенный период употреблялось название «Великая война». В Российской империи ее также называли «Великой войной», «Большой войной», «Второй Отечественной», «Великой Отечественной», а также неформально (и до революции, и после) — «германской». А затем — в СССР — «империалистической войной»

Поводом к войне послужило убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда (на фото) в Сараево 19-летним сербским террористом, студентом из Боснии Гаврилой Принципом. Принцип был одним из членов террористической организации «Млада Босна», боровшейся за объединение всех южнославянских народов в одно государство

В результате Первой мировой войны прекратили существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская (хотя возникшая вместо кайзеровской Германии Веймарская республика формально продолжала именоваться Германской империей)

Страны-участницы потеряли в Первой мировой войне более 10 млн человек убитыми среди солдат, около 12 млн убитыми среди мирных жителей и около 55 млн человек ранеными. Английский писатель Герберт Уэллс заявлял: «Эта величайшая из всех войн — не какая-то очередная война, а война последняя!»

Задолго до войны в Европе стали нарастать противоречия между великими державами: Германией, Австро-Венгрией, Францией, Великобританией и Россией. Германская империя, образованная после франко-прусской войны 1870 года, первоначально не стремилась к политическому и экономическому господству на Европейском континенте. Однако к середине 1880-х годов, окрепшая в экономическом и военном смысле, страна стала бороться за гегемонию в Европе. Одной из основных причин борьбы считается тот факт, что Германия слишком поздно приступила к колониальной экспансии и потому практически осталась без колоний, отчего немецкий капитал был лишен рынков сбыта

К упоминаемым в разных источниках причинам войны относятся экономический империализм, торговые барьеры, гонка вооружений, милитаризм и автократия, баланс сил, происходившие накануне локальные конфликты (Балканские войны, Итало-турецкая война), приказы о всеобщей мобилизации в России и в Германии, территориальные притязания и союзные обязательства европейских держав

Противостояние стран Антанты с одной стороны и Германии с Австро-Венгрией с другой привело к Первой мировой войне, где противниками Антанты (Россия, Великобритания и Франция) и ее союзников был блок Центральных держав (Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария), в котором Германия играла ведущую роль

28 июля 1914 года, ровно через месяц после убийства Франца Фердинанда Гаврилой Принципом, Австро-Венгрия объявила Сербии войну: эта дата считается официальном началом Первой мировой войны. Австро-венгерская тяжелая артиллерия начала обстрел Белграда, а регулярные войска Австро-Венгрии пересекли сербскую границу. Россия заявила, что не допустит оккупации Сербии

Война в 1914 году разворачивалась на двух основных театрах военных действий — французском и русском,— а также на Балканах (в Сербии), на Кавказе, Ближнем Востоке (с ноября 1914 года) и в колониях европейских государств: в Африке, в Китае, в Океании. Тогда все участники войны собирались закончить боевые действия за несколько месяцев путем решительного наступления. Никто не ожидал, что война примет затяжной характер

Кампания 1914 года отличалась чрезвычайной динамичностью. Крупные армии обеих сторон активно и быстро маневрировали, чему способствовала насыщенная дорожная сеть района боевых действий. К началу 1915 года воюющие державы столкнулись с тем, что война приняла такой характер, который не предусматривался довоенными планами ни одной из сторон,— она стала затяжной. Хотя германцам удалось захватить почти всю Бельгию и значительную часть Франции, их главная цель — стремительная победа над французами — оказалась недоступной

Примечательно, что 11 ноября 1914 года в битве под Лангемарком немцы провели атаку, поразившую мировую общественность своей бессмысленностью и пренебрежением к человеческой жизни, бросив на английские пулеметы подразделения, набранные из необстрелянных молодых людей,— студентов и рабочих. Затем подобное неоднократно стали повторять военачальники с обеих сторон, а солдаты на Первой мировой войне стали рассматриваться как «пушечное мясо»

Накопленных в предвоенные годы запасов боеприпасов как раз хватило только до конца 1914 года, и требовалось срочно наладить их массовое производство. Сражения в 1914 году доказали силу тяжелой артиллерии, роль которой до войны во всех армиях, кроме германской, недооценивалась. В связи с переходом к позиционной войне также резко возросла роль инженерно-саперных войск

Интенсивность действий на Западном фронте с начала 1915 года значительно уменьшилась. Германия сосредоточила свои силы на подготовке операций против России. Французы и англичане также предпочли воспользоваться образовавшейся паузой для накопления сил. Первые четыре месяца года на фронте царило почти полное затишье

В апреле-мае 1915 года, в ходе второй битвы при Ипре, Германия — впервые в истории человечества и с полной неожиданностью для англо-французов — применила химическое оружие: из баллонов был выпущен хлор. От газа пострадало 15 тыс. человек, из которых пять тыс. умерли. Немцы не имели достаточных резервов, чтобы воспользоваться результатом газовой атаки и прорвать фронт. После ипрской газовой атаки обе стороны очень быстро сумели разработать противогазы различных конструкций, и дальнейшие попытки применения химического оружия уже не захватывали врасплох большие массы войск

За весь 1915 год фронт практически не сдвинулся: результатом всех ожесточенных наступлений явились подвижки линии фронта не более чем на десять км. Обе стороны, все более и более укреплявшие свои оборонительные позиции, не смогли выработать тактики, позволяющей прорвать фронт, даже на условиях чрезвычайно высокой концентрации сил и многодневной артиллерийской подготовки. Огромные жертвы обеих сторон не дали никакого значимого результата. При этом выяснилось, что сложившийся тип военных действий создает огромную нагрузку на экономики воюющих стран

Не добившись решительного успеха на Восточном фронте в кампании 1915 года, германское командование решило в 1916 году нанести основной удар на западе и вывести из войны Францию. Оно запланировало мощными фланговыми ударами в основание Верденского выступа срезать его, окружив всю верденскую группировку противника, и создать тем самым огромную брешь в обороне союзников, через которую затем предполагалось нанести удар во фланг и тыл центральным французским армиям и разгромить весь фронт союзников

Военная кампания 1916 года ознаменовалась важным событием: 31 мая — 1 июня произошло крупнейшее за всю войну Ютландское морское сражение. По итогам этого года был продемонстрирован перевес Антанты. К концу 1916 года обе стороны потеряли убитыми шесть млн человек, около десяти млн было ранено. В ноябре — декабре 1916 года Германия и ее союзники предложили мир, но Антанта отклонила предложение, указав, что мир невозможен «до тех пор, пока не обеспечено восстановление нарушенных прав и свобод, признание принципа национальностей и свободного существования малых государств»

Положение Центральных держав в 1917 году стало катастрофическим: для армии уже не было резервов, разрастались масштабы голода, транспортной разрухи и топливного кризиса. При этом страны Антанты стали получать значительную помощь со стороны США (продовольствие, промышленные товары, а позднее и подкрепления), одновременно усиливая экономическую блокаду Германии, и их победа, даже без проведения наступательных операций, становилась лишь делом времени

После Октябрьской революции большевистское правительство, пришедшее к власти под лозунгом окончания войны, заключило 15 декабря 1917 года перемирие с Германией и ее союзниками. У немецкого руководства появилась надежда на благоприятный для него исход войны

19 июля 1917 года германский рейхстаг принял резолюцию о необходимости мира по обоюдному соглашению и без аннексий. Но со стороны правительств Англии, Франции и США эта резолюция не встретила сочувственного отклика. В августе 1917 года папа римский Бенедикт XV предложил свое посредничество для заключения мира. Однако правительства Антанты отвергли и папское предложение

Называемый Брестским миром сепаратный международный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года в Брест-Литовске представителями Советской России, с одной стороны, и Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии) — с другой ознаменовал поражение и выход России из Первой мировой войны

28 июня 1919 года Германия была вынуждена подписать Версальский договор, составленный государствами-победителями на Парижской мирной конференции, официально завершившей Первую мировую войну

Вступая в войну, генеральные штабы воюющих государств и, в первую очередь, Германии исходили из опыта предыдущих войн, победа в которых решалась сокрушением армии и военной мощи противника. Эта же война показала, что отныне мировые войны будут носить тотальный характер с вовлечением всего населения и напряжением всех моральных, военных и экономических возможностей государств

Первая мировая война ускорила разработку новых вооружений и средств ведения боя. Впервые были использованы танки, химическое оружие, противогаз, зенитные и противотанковые орудия, огнемет. Широкое распространение получили самолеты, пулеметы, минометы, подводные лодки, торпедные катера

29 июля 1914 года российский император Николай II отправил Вильгельму II телеграмму с предложением «передать австро-сербский вопрос на Гаагскую конференцию» (в международный третейский суд в Гааге). Вильгельм II не ответил. 31 июля в Российской империи была объявлена всеобщая мобилизация в армию &lt;br>На фото: Николай II объявляет войну Германии с балкона Зимнего дворца

Грандиозный масштаб и затяжной характер Первой мировой войны привели к беспрецедентной для индустриальных государств милитаризации экономики. Это оказало влияние на ход развития экономики всех крупных индустриальных государств в период между двумя мировыми войнами

Но передышка на Восточном фронте не спасла Германию от военного коллапса и падения монархии. Как только в Берлине была провозглашена республика, большевики аннулировали Брестский мир, однако в переговорах в Версале Советская Россия не участвовала: бывшие союзники по Антанте не понимали, с каким из центров власти, возникших в ходе Гражданской войны, они должны иметь дело. Процесс международного признания Советской России начался лишь в 1920 году, причем с территорий, которые получили статус суверенных государств в результате Первой мировой.

В Версале был применен на практике принцип самоопределения наций, теоретически сформулированный незадолго до этого.

Поражение Центральных держав и революция в России привели к образованию ряда новых государств: в их числе Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехословакия, Венгрия и Югославия. К 1930-м годам в большинстве этих стран сложились режимы, по своим политическим характеристикам близкие к фашистским.

Оставшись без империи, Австрия утратила статус великой державы. Германию обязали платить репарации и сократить до минимума армию и флот; она понесла территориальные потери в Шлезвиге, на левом берегу Рейна и в Восточной Пруссии, на территории которой образовался так называемый Польский коридор. Колонии Германии достались победителям, как и большая часть территории, находившейся до Первой мировой под контролем Османской Турции.

Французский офицер на кладбище

Французский артиллерист передает по телефону инструкции

Солдаты у поезда для раненых в Кале (север Франции)

Раненные солдаты перед отправкой домой

Немецкий солдат предлагает французам сдаться

Фельдмаршал Дуглас Хейг

Французский генерал Йозеф Жоффре (второй справа) поздравляет и награждает медалями солдат

Французские солдаты во время обеда

Француские солдаты в окопе

Французские солдаты в окопе

Ряды мертвых животных, убитых для прокорма солдат

Собака везет бельгийский пулемет

Французские мотоциклисты

Французские офицеры проверяют окопы

Фельдмаршал Горацио Герберт Китченер (второй слева) и французский маршал Жозеф Жоффр (второй справа) встречает французского генерала Альберта Баратье (справа)

Солдаты на поле битвы после боя

Французские солдаты около временного жилища

Французский солдат настраивает зенитный пулемет

Немецкие солдаты маршируют по Шалон-ан-Шампань

Священник проводит службу для французских солдат

Французский генерал Эмиль Юджин Белин (справа) на линии фронта

Версальскую систему часто именуют Версальско-Вашингтонской: она во многом сложилась на основе Четырнадцати принципов справедливого мира, которые президент США Вудро Вильсон представил Конгрессу 8 января 1918 года. Америка вступила в войну на стороне Антанты в апреле 1917 года, в целом использовала и сам конфликт, и его урегулирование для накопления экономического и политического влияния и вышла из Первой мировой в статусе великой державы. Британская империя по итогам войны увеличилась до беспрецедентных размеров, но роль единственного бенефициара Лондон за собой сохранить не смог: в новом мире уже не было возможности игнорировать Вашингтон.

Детищем Версальско-Вашингтонской системы стала Лига наций — первая всемирная организация, основанная на сформулированных некогда Иммануилом Кантом принципах сообщества наций ради общего долговременного мира и процветания. Формально Лига просуществовала с 1920 по 1945 год. Но уже в 1933-м, после победы национал-социалистов на выборах в Германии эта страна покинула объединение. В декабре 1939 года в связи с войной против Финляндии из Лиги наций был исключен СССР.

Идеалистического заряда Четырнадцати принципов Вудро Вильсона не хватило, чтобы исцелить раны Первой мировой и разрешить приведшие к ней противоречия. Из империалистической системы оказались исключены Россия, приступившая к новому социальному проекту и быстро осознавшая невозможность глобального экспорта революции, и Германия, потерпевшая тяжелое военное поражение. Оба эти фактора лишь добавили миру неустойчивости. Версаль выглядел как временное решение, и время его действия быстро истекло.

