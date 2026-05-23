Вена: мир великих держав

Предшествующий конфликт — революционные и Наполеоновские войны, 1792–1815

Общие потери в результате предшествующего конфликта: от 3,5 млн до 7 млн человек

Наполеоновские войны сотрясали Европу полтора десятилетия, и каждая новая оказывалась кровопролитнее прежней. На репродукции Наполеон объезжает французские позиции во время битвы при Прейсиш-Эйлау (1807) Фото: Antoine-Jean Gros / Louvre Участники Венского конгресса 1815 года собирались аннулировать итоги Великой Французской революции, но усвоили порожденные ею идеи национального суверенитета Фото: Jean Godefroy / Louvre

Венский конгресс завершался на фоне скандального возвращения Наполеона в Париж из ссылки на острове Эльба: шансы восстановить империю он окончательно потерял, проиграв при Ватерлоо 18 июня 1815 года, уже после окончания конгресса.

Теоретически конгресс символизировал поражение Французской революции. Но революция так преобразовала европейскую политику, что даже ее враги больше не могли это игнорировать. Свержение и последующая казнь Людовика XVI наглядно продемонстрировали, что государство может строиться на принципе, отличном от сакральной власти монарха.

Носителем и источником суверенитета объявлялся народ (нация); государство провозглашало себя выразителем его интересов.

Среди монархий устойчивее стали те, которые учли эту перемену.

Изменения не означали ничего хорошего ни для самих монархий, ни для военной аристократии, на которую они опирались, ни для церкви, имевшей ключевое значение для сакральной легитимации власти. И хотя и в Вене, и чуть позже в Париже, при подписании в сентябре 1815 года Священного консервативного союза России, Австрии и Пруссии, объявлялось именно о восстановлении прежней «нормальности», этот «фарш» невозможно было «провернуть назад».

С консервативной точки зрения слабым звеном в группе стран—победительниц Наполеона была Англия, уже лишившаяся своих североамериканских колоний в результате Революционной войны 1775–1783 годов и шедшая по пути расширения политических прав подданных с сопутствующим ограничением прав короны. В то же время Англия располагала самой технологически продвинутой экономикой и почти неограниченными возможностями глобальной морской логистики, которые обеспечивались крупнейшим в мире флотом и растущей системой колоний.

Континентальные державы, претендовавшие на статус великих, то есть более значимых, чем прочие — Пруссия, Австрия, Россия и Франция,— стремились к сдерживанию Англии. И в то же время стремились догнать ее. Это требовало перехода от системы, в которой ключевую роль играли крестьяне и военная аристократия, к системе, где основными акторами становились индустриальные рабочие и промышленники с финансистами. Концепт нации помогал решать задачи обеспечения лояльности вставших к станкам крестьян и создания из них массовых армий.

Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Международный конгресс в Вене открылся в ноябре 1814 года. Он был призван определить дальнейшую судьбу Европы, бесконечно уставшей от двух с половиной десятилетий всеобщей войны, начатой в связи с революцией во Франции и продолженной Наполеоном. В истории международных отношений Венский конгресс незаслуженно обойден вниманием: сформированная на нем система находится в тени Вестфальского мира, увенчавшего в 1648 году Тридцатилетнюю войну (1618–1648), и Версальско-Вашингтонской системы, обозначившей в 1918-м оказавшийся очень хрупким мир по итогам Первой мировой. Венский конгресс, где главные роли играли Россия, Британия, Пруссия и Австрия, длился более полугода и по атмосфере напоминал серию великосветских раутов. Тем не менее участникам удалось сформулировать параметры долгого мира, продлившегося как минимум четыре десятилетия — до Крымской войны, в которой Россия оказалась противником франко-британского альянса (1853–1856). По сути же, некоторые основы Венской системы сохранялись вплоть до начала Первой мировой — то есть в общей сложности почти столетие Фото: Австрийская национальная библиотека Все со школы помнят, что Наполеон бежал с Эльбы, на 100 дней вернул себе французскую императорскую корону, но затем был окончательно разбит пруссаками и англичанами при Ватерлоо и сослан уже на остров Св. Елены в Южной Атлантике, где и умер в 1821 году. Карту постнаполеоновской Европы рисовали в Вене страны-победительницы при участии Талейрана. Но в действительности мало кто совмещает эти две истории в одну — а между тем Наполеон бежал с Эльбы, когда конгресс уже шел (1 марта 1815 года) — и был разгромлен под Ватерлоо через девять дней, после того как конгресс завершился,— 18 июня 1815 года (на гравюре: последняя атака наполеоновской гвардии) Фото: Design Pics Historical / Hilary Jane Morgan / Diomedia Вена в 1815 году была главной континентальной столицей, удаленной от других центров силы — Лондона на западе и Петербурга на Востоке. Кроме всего прочего, Вена располагала беспрецедентным количеством дворцов, способных принять не только высокопоставленных дипломатов и военных, но и самих государей. На фото: дворец Хофбург, в 1815 году — зимняя резиденция австрийской императорской семьи Фото: Ronald Zak / AP Дворец Амалиенбург находился в непосредственной близости от Хофбурга и служил во время конгресса резиденцией российского императора Александра I. В тогдашних покоях императора сегодня проводят экскурсии Фото: Gryffindor / Wikipedia Князь Клеменс Венцель Лотар фон Меттерних (1773–1859), в 1815 году — министр иностранных дел Австрийской империи, прожил полную событий жизнь, прежде чем заслуженно попасть в текст Манифеста Коммунистической партии (1848) в качестве консервативного представителя «старого мира» и на этикетки игристого вина (выпускается в Германии с 1834 года). Под его руководством и на правах принимающей стороны Австрия пыталась дирижировать «концертом» европейских держав — что было непросто в присутствии осознававших свою мощь британцев и русских Фото: Thomas Lawrence / Royal Collection Людвиг ван Бетховен (1770–1827) до некоторой степени может считаться официальным композитором конгресса: он написал по этому поводу несколько произведений, дирижировал концертом в присутствии европейских монархов и, возможно, лично встречался с Александром I Фото: Joseph Karl Stieler Лично знакомый с Бетховеном князь Андрей Кириллович Разумовский (1752–1836), военный, моряк и дипломат, проведший в Вене много лет в качестве российского посла, в 1815 году был «мозговым центром» российской делегации. Он принимал участие не только в работе конгресса, но и в подписании Второго Парижского мира 20 ноября 1815 года, который и поставил настоящую точку в истории наполеоновских войн Фото: Giovanni Battista Lampi il Giovane Венский конгресс называли Танцующим, поскольку его светская программа была более обширна, чем собственно программа переговоров. Впрочем, многие существенные вопросы обсуждались тогда именно в бальных кулуарах, в перерывах между кадрилью, вальсом, бокалом шампанского и карточной игрой Фото: DEA / A. DAGLI ORTI / Colaborador / Getty Images «Он взял Париж, он основал лицей»,— писал об Александре Романове Александр Пушкин. Александр, старший из сыновей Павла I, родился в 1777 году и сразу стал любимцем царственной бабушки, Екатерины II. Оказавшийся причастным к заговору против отца (1801), Александр стал довольно противоречивым правителем, стараясь отказаться от части политического наследия Павла и в то же время ясно осознавая, что 34 года абсолютистского правления Екатерины едва не завершились для империи финансовым крахом. Реформы, задуманные Александром в начале царствования, никогда не были доведены до конца; во второй половине правления на смену им пришли контрреформы; но, так или иначе, Российская империя при этом государе достигла абсолютного «пика формы»: она устояла под ударом Наполеона, а заграничный поход 1814 года привел русских в Париж и сделал их как минимум не менее важными архитекторами постнаполеоновского мира, чем британцы, немцы и австрийцы. В Вене Россия, по сути, официально взяла на себя обязанности гаранта старого порядка и нерушимости границ в Европе — и позднее несколько раз эти обязанности выполняла Фото: George Dawe В Венском конгрессе формально принимали участие все европейские страны, но карта континента по его итогам была не такой уж пестрой. Основное буйство красок приходилось на территорию нынешней Германии, которая состояла из нескольких десятков королевств, герцогств и княжеств. Политически раздробленной оставалась также Италия, где была восстановлена Папская область, но окончательно утратила суверенитет Венеция. Огромную Австрийскую империю, полностью сметенную с карты Наполеоном, победители также полностью восстановили: она снова включала в себя большую часть Центральной и Юго-Восточной Европы к югу от общей границы Пруссии и Российской империи и к северу от границы империи османов. Дробиться этот регион начнет только через полстолетия, что приведет к новой серии кризисов и в итоге — к Первой мировой войне. Что касается Польши, то в этой стране Венский конгресс называют еще Четвертым разделом. Суверенитет созданного Наполеоном герцогства Варшавского оказался иллюзией; часть нынешней Польши, включая Варшаву, отошла России, часть — осталась за Пруссией. Краков остался вольным городом с особым статусом. Полностью сняты противоречия в этом регионе в 1815 году не были, что проявилось совсем скоро в серии польских восстаний, а затем — в Первой и Второй мировых войнах Фото: Alexander Altenhof / Wikipedia Наполеон Бонапарт (1769–1821), выскочка-корсиканец, артиллерийский командир, отличившийся при взятии Тулона французскими республиканскими войсками (1793), замеченный и оцененный Суворовым во время его кампаний в Италии и Швейцарии (1799), возложивший на себя императорскую корону (1804), был политиком и командиром, без которого Венскому конгрессу нечего было бы обсуждать. В течение 20 лет он решительно перекраивал карту Европы, не боясь вступать в борьбу с самыми могущественными державами,— но споткнулся в России, где в 1812 году была разгромлена его Великая армия. Мир за пределами Европы (включая юные США) в политическом отношении игнорировался. Центральную, Восточную и Юго-Восточную Европу на четверых делили Пруссия, Австрия, Россия и Османская Турция. Поддержанная Наполеоном ресуверенизация Польши оказалась отложена на столетие. Германский союз — инструмент Наполеона в борьбе с Австрией и Пруссией — был переучрежден на базе главенства Пруссии. Италия за несколько десятилетий превратилась из горстки автономных королевств в единое государство. В клубе великих держав состояли Британия, Франция и Россия; позже, по мере объединения, к ним примкнула Германия.

«Концерт великих держав» должен был обеспечить мирное сосуществование, но действительность оказалась сложнее. В 1853–1856 годах Россия сражалась с альянсом Англии, Франции и Турции, что толкнуло ее к обновлению Священного союза с Веной и Берлином. Затем, в поисках баланса сил и состоятельных кредиторов на фоне нарастающей военно-промышленной конкуренции, Санкт-Петербург вновь вошел в союз с Парижем и Лондоном.

Идеи национализма вызывали брожение внутри континентальных империй. Даже связанные союзными договорами державы не гнушались поддержкой ирредентистских политических проектов, нацеленных на фрагментацию крупных стран.

В колониях конкуренция великих держав также нарастала; заморские территории стали полигоном экономики протекционизма и источником доходов, позволявших метрополиям снижать социальные издержки промышленной революции.

К концу XIX века сформировался глобально связный мир, максимально открытый для перемещения. Но новые технологии, растущие аппетиты новых элит, взрывной потенциал политического национализма, а также военно-политическое соревнование метрополий, сопровождавшееся накоплением вооружений, не могли не создать предпосылок для нового глобального конфликта.