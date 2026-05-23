Вестфальский мир: мир суверенов

Предшествующий конфликт: Тридцатилетняя война, 1618–1648

Общие потери в результате предшествующего конфликта: около 8 млн человек

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тридцатилетняя война не щадила ни военных, ни крестьян, ни королей: шведский государь Густав II Адольф был убит в сражении при Лютцене, Саксония, в ноябре 1632 года Фото: Hulton Archive / Getty Images Подписание Вестфальского мира в Мюнстере и Оснабрюке в 1648 году имело последствия более далеко идущие, чем могли себе представить участники Фото: ullstein bild / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Тридцатилетняя война не щадила ни военных, ни крестьян, ни королей: шведский государь Густав II Адольф был убит в сражении при Лютцене, Саксония, в ноябре 1632 года Фото: Hulton Archive / Getty Images Подписание Вестфальского мира в Мюнстере и Оснабрюке в 1648 году имело последствия более далеко идущие, чем могли себе представить участники Фото: ullstein bild / Getty Images

Основой Вестфальского мира считаются мирные договоры, подписанные в 1648 году в Мюнстере и Оснабрюке (первый город сейчас относится к федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, второй — к Нижней Саксонии) и завершившие Тридцатилетнюю войну — конфликт, который воспринимался как мировой по числу вовлеченных стран и количеству жертв. Вестфальский мир стал отправной точкой современной системы международных отношений: Европа перестала быть средневековой «республикой» феодальных королевств под духовной властью папы и начала говорить на языке суверенитетов.

Две локации для конгресса понадобились потому, что в католический город Мюнстер не пускали протестантов. Тем не менее Вестфальский мир завершал длившийся больше века период религиозных войн. Эти войны нельзя рассматривать вне контекста событий, положивших конец Средневековью. Взятие османами Константинополя в 1453 году затруднило торговые связи Европы с Востоком и дало старт океанским плаваниям европейцев, искавших альтернативные пути сообщения с Индией и Китаем.

В 1492 году Колумб открыл для Испании Новый Свет, а в 1498-м Васко да Гама проложил для Португалии путь вокруг Африки в Индию. В 1494 году Испания и Португалия подписали Тордесильясский договор, поделив пополам моря и земли за пределами Европы по линии, проходящей в 100 лигах (около 483 км) к западу от Азорских островов. В 1506 году, за десятилетие до начала Реформации, этот договор удостоверил папа Юлий II — чем, безусловно, подорвал авторитет Святого престола в королевствах за пределами Пиренейского полуострова.

Вестфальский мир фиксировал изменившийся статус-кво в Европе: больше не существовало повсеместной неоспоримой, хотя и символической власти папы, сформировалась группа протестантских государств, в том числе и весьма влиятельных. Реформация расколола Священную Римскую империю — сложное многосоставное образование, территориальное ядро которого составляла нынешняя Германия (спустя 250 лет немецкие националисты станут трактовать этот раскол как национальную травму, предопределившую многое в дальнейшей политической судьбе их страны и всей Европы).

Вестфальская Европа состояла из суверенных государств, формально признавших равенство друг друга и недопустимость вмешательства во внутренние дела. Европейские теоретики права — Эразм Роттердамский, Гуго Гроций, Томас Гоббс — обосновали национальный суверенитет через фигуру монарха, единственного, кто мог противопоставить свою волю внутренней и международной анархии. Это подвело теоретический фундамент под систему абсолютизма. А заодно утвердило миропорядок, основанный на равновесии сил: именно на этой системе координат построена современная школа реализма в международных отношениях.

Система 1648 года может быть признана глобальной, хотя это была исключительно проекция европейской системы на заморские территории.

Вестфальский мир по умолчанию отменил амбициозные испано-португальские соглашения. Мир за пределами Европы еще не был полностью поделен между европейскими метрополиями, но выглядел как угодья, ожидавшие, когда на них будет распространена власть корон Старого Света. Европейские политики старались не допустить повторения ужасов Тридцатилетней войны, но заморские территории и морские пути стали театром постоянной прокси-войны всех против всех, которая велась силами колонистов, пиратов и лояльных туземцев. Когда в Европе все же начинались войны, каждая из них приводила к всплеску насилия в колониях. Изъятые в колониях ценности трансформировали экономику Старого Света, обесценив деньги и обеспечив процветание международных банковских домов Италии и Южной Германии, а также паевых колониальных компаний по типу Ост-Индской.

Принцип государственного суверенитета, закрепленный Вестфальским миром, был основан на признании абсолютной власти монарха, но продолжал покоиться на религиозных догматах. Начавшаяся секуляризация политики не могла не привести к размыванию легитимности европейских монархий. Меньше чем через год после Вестфальского мира, в 1649-м, в Лондоне был казнен король Англии Карл I: это стало шокирующим результатом многолетней гражданской войны, инициированной парламентом и обозначивший пределы власти суверена.