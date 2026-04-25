Два взрослых и два ребенка пострадали при ударе БПЛА по Белгородской области

Четыре человека, в том числе два ребенка, ранены при ударе БПЛА по селу Ржевка Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дрон ударил по автомобилю. Мужчина получил осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, у второго пострадавшего — осколочные ранения спины. 13-летний мальчик получил рваную рану ноги. 12-летний мальчик — осколочные ранения плеча и спины. Всех пострадавших бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Кроме того, дрон ВСУ ударил по многоквартирному дому в Алексеевке. Загорелся один из балконов на верхних этажах. Сейчас пожарные тушат огонь. Повреждения получили также фасад и остекление квартир на нескольких этажах. На местах происшествия работают оперативные службы.

Сегодня, с 8:00 по 20:00 мск, силы ПВО сбили 64 дрона ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и другими регионами.