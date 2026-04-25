Во Внуково ввели временные ограничения

Московский аэропорт Внуково временно не отправляет и не принимает самолеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. В агентстве отметили, что ограничения вводятся для безопасности полетов.

Кроме того, временно не работают авиагавани в Нижнем Новгороде (Чкалов), Череповце, Ярославле (Туноша), Калуге (Грабцево), Тамбове (Донское).

Ограничения в работе аэропортов вводят при беспилотной опасности. По последним данным Минобороны России, с 14:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили 22 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областями и Крымом.