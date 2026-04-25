NYT узнал о планах США отказывать в грин-карте критиковавшим Израиль

Министерство внутренней безопасности США распространило среди сотрудников иммиграционной службы инструкции, где указано, что критиковавшим Израиль иммигрантам может быть отказано в выдаче грин-карты. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Согласно новым указаниям администрации президента США Дональда Трампа, иммигрантам могут не выдать грин-карту, если они участвовали в пропалестинских протестах в кампусах, критиковали Израиль в соцсетях и оскверняли американский флаг. В качестве примера в инструкциях приведена публикация в соцсетях с текстом: «Остановите израильский террор в Палестине» и с перечеркнутым израильским флагом.

«Если вы ненавидите Америку, вы не имеете права требовать жить в Америке», — приводит NYT слова Зака Калера, представителя Службы гражданства и иммиграции США.

В августе прошлого года The Wall Street Journal писала, что власти США намерены проверять соцсети на «антиамериканские идеологии» при выдаче виз и грин-карт. Тогда же CNN сообщало, что с начала года США аннулировали более 6 тыс. студенческих виз.