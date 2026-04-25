В Севастополе третий раз за день приостановили движение морского транспорта

Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено третий раз за день. Об этом сообщила пресс-служба дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Приостановку движения морского транспорта в дирекции объясняют закрытием рейдов, частей портов для стоянки судов, на площади Нахимова и площади Захарова. Причину закрытия рейдов в пресс-службе не уточнили. Позднее дирекция сообщила о воздушной тревоге и прекращении движения всего общественного транспорта.

До этого движение морского транспорта приостанавливали примерно в 19:40 мск и 20:05 мск. Ограничения действовали около 10-15 минут.