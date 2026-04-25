Spiegel: власти Германии заподозрили Россию в шпионаже через мессенджер Signal

Федеральная прокуратура Германии сообщила о возбуждении уголовного дела о шпионаже в связи с фишинговой кампанией, жертвами которой стали пользователи мессенджера Signal. По данным Der Spiegel, жертвами атак стали депутаты почти всех фракций Бундестага, военнослужащие, журналисты, члены правительства.

Потенциальным жертвам присылали сообщения с просьбой ввести PIN-код или перейти по ссылке либо QR-коду. С помощью взломанных аккаунтов злоумышленники получали доступ к закрытым чатам. По данным Spiegel, среди прочих были взломаны аккаунты в Signal министра образования Карин Прин и министра строительства Верены Хубертц.

По имеющимся данным, расследование началось еще в феврале. Spiegel пишет о масштабной атаке. Источники издания сообщили, что власти Германии подозревают в причастности Россию.