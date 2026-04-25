На Кубани более 130 придомовых территорий затопило в Белореченском районе

С 24 апреля из-за паводков в Белореченском районе Краснодарского края был подтоплен 131 участок. Об этом сообщила пресс-служба операционного штаба региона.

По данным оперштаба, вода зашла в 34 дома в поселке Южный. В населенном пункте действует режим ЧС. Полностью воду откачали с территории 13 участков. На месте работают специалисты «Кубань-СПАС» и краевая противопожарная служба. В поселке Заречный специалисты Белореченского отряда «Кубань-СПАС» расчищают заторы на реке Чибрик.

До этого в оперштабе сообщали, что в Краснодарском крае круглосуточно отслеживают паводковую ситуацию. По состоянию на 14:16 мск, в водоемах нескольких муниципалитетов уровень воды превышал норму для данного периода. Опасных отметок достиг уровень воды в реке Псекупс в Горячем ключе, реке Пшиш в Белореченском районе и реке Афипс в Северском районе.