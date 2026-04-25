Минфин Финляндии заявил о «крайне сложном» финансовом положении страны

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила, что страна находится в «крайне сложном» финансовом положении после того, как правительство представило план по сокращению бюджета в 2027–2030 годах. Об этом госпожа Пурра рассказала радиокомпании Yle.

«Состояние государственных финансов крайне сложное, и соотношение долга к ВВП приближается к 90%. Мы пострадали не только от внешних потрясений. У нас также высокий уровень безработицы, почти нулевой экономический рост и стареющее население»,— сказала министр.

По мнению Риикки Пурры, в Финляндии нет смысла вводить новые меры поддержки для бизнеса.«Вопрос заключается в том, как мы можем реформировать наше общество и улучшить условия для роста, чтобы компании могли работать самостоятельно»,— добавила госпожа Пурра.

Два дня назад правительство Финляндии согласовало план госфинансирования на 2027–2030 годы. В нем указано, что государство планирует сократить расходы на социальное обеспечение и здравоохранение на €240 млн. Еще на €60 млн сократят расходы на управление центральным правительством. Ожидается, что дефицит государственного бюджета останется на уровне около €13 млрд в этом и следующем году.