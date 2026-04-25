Россия благодарна народу и лидеру КНДР «за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками» в Курской области. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Eн Воном.

«Мы прибыли по поручению нашего президента Владимира Путина, — сказал господин Володин (цитата по "Интерфакс"). — Хочется подчеркнуть чувство благодарности нашим корейским коллегам, товарищу председателю ... Ким Чен Ыну, корейскому народу».

В России будут хранить память о погибших корейских военнослужащих, подчеркнул спикер Госдумы. Он добавил, что возведенный в Пхеньяне Музей боевых подвигов героев зарубежной военной операции и будущий Мемориальный комплекс — «это памятник российско-корейскому боевому братству». Вячеслав Володин также поблагодарил северокорейскую сторону за сохранение памяти о советских солдатах и офицерах, освобождавших Корею.