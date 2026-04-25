Наводнение «подтопило» планы

Дагестан остался на майские праздники без туристов. Спрос обрушило наводнение, которое случилось на Кавказе в конце марта-начале апреля. Его последствия все еще устраняют. В правительстве республики рассказали, что самый острый вопрос — санитарное состояние туристических локаций, особенно пляжей. Предстоит сначала собрать и вывезти мусор, а потом восстановить территорию.

Регион столкнулся с отменой уже забронированных туров и слабым интересом на летний сезон. Но и принимать гостей Дагестан сможет не раньше июня, полагает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин:

«Северный Кавказ и Дагестан традиционно входят в число популярных направлений, однако наводнение заметно повлияло на спрос. Поток туристов в Дербент и Махачкалу сохраняется, но остается осторожным. Восстановление продолжается, и ситуация на майские праздники пока остается неопределенной. Транспортная доступность не нарушена: авиационное сообщение работает, рейсы выполняются. Ожидается, что полноценное восстановление произойдет ближе к началу сезона — к июню.

Последствия наводнений все еще устраняются, поэтому говорить о горных походах пока рано, тогда как культурно-познавательный туризм уже возможен».

К концу апреля в Дагестане резко похолодало, в высокогорных районах выпал снег и начались оползни. Это уже привело к разрушению множества домов и дорог, пишет «Интерфакс». Но все это далеко от основных туристических маршрутов, заверил организатор туров компании Dagtrevel Нариман Рамазанов:

«Мы ощутили кратное снижение числа запросов, и это пришлось как раз на период планирования майских праздников. Многие туристы переориентировались на соседние регионы: при объявленном чрезвычайном положении люди не хотят рисковать. При этом аэропорт и основные федеральные трассы, ведущие к туристическим локациям, не пострадали — кроме дождей, серьезных проблем не было. Сейчас, за несколько дней до майских праздников, в Дагестан можно прилететь и отдохнуть без существенных ограничений.

Мы полностью готовы к майским, но ситуация нетипичная: билеты стоят значительно дешевле обычного — из Москвы можно долететь за 3-5 тыс. руб.

Также сохраняется большое количество свободных мест в отелях, тогда как обычно на майские праздники найти размещение сложно. Что касается популярных туристических мест, ситуация в целом благоприятная. Проблемы были в районе Геджухской плотины в Дербентском районе, однако сам Дербент и побережье не пострадали. Гуниб, а также Северный, Центральный и Горный Дагестан, включая Сулакский каньон, полностью доступны для посещения. Отдельные населенные пункты все еще восстанавливаются, но они не относятся к ключевым туристическим направлениям».

В 2025 году Дагестан посетили около 2 млн туристов. Объем услуг в индустрии превысил 20 млрд руб., на 15% больше, чем было в 2024-м. Рост спроса объясняется увеличением числа прямых рейсов в Махачкалу, развитием гостиничной инфраструктуры и улучшением дорожной сети в регионе. Кроме того, Дагестан — это единственный регион в Северо-Кавказском округе с выходом к морю. Средняя стоимость пятидневного экскурсионного тура в республику, по данным прошлого сезона, начинается от 60 тыс. руб. на двоих без учета авиаперелета.

Светлана Белова