Умер заслуженный учитель России Евгений Брежнев

Умер заслуженный учитель России, директор Курского техникума технологий и сервиса Евгений Брежнев. Ему было 75 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По словам губернатора, Евгений Брежнев посвятил образованию почти 50 лет. В разные годы он работал директором городской школы-интерната № 3, Горшеченской школы. Последние 15 лет он руководил техникумом. Кроме того, господин Брежнев работал в областном управлении образования.

Евгений Брежнев был удостоен звания почетного работника науки и образования Курской области. Был награжден почетным знаком «За труды и Отечество». Александр Хинштейн назвал его профессионалом высшего класса и «педагогом от Бога». Губернатор принес соболезнования родным, коллегам и ученикам господина Брежнева.