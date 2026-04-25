Соперник Пашиняна Кочарян заявил о «точке невозврата» в отношениях с Россией

Бывший президент Армении, кандидат на пост премьер-министра Роберт Кочарян заявил, что отношения Еревана и Москвы дошли «до некой точки невозврата». Людям в Армении «надо одуматься», сказал он в интервью RTVI.

Политик считает, что сейчас армянские власти ведут страну в Евросоюз «при абсолютной неясности перспектив» членства. В то же время это не может вызывать раздражения у России, добавил он.

Господин Кочарян также прокомментировал мнение о «стратегическом повороте» после недавнего визита в Россию действующего премьера Никола Пашиняна. Он считает, что «обеспокоенность политикой Армении в Кремле возникла давно» и «не на ровном месте», просто на встрече 1 апреля об этом сказали открыто.

На переговорах в Кремле Владимир Путин и Никол Пашинян обсуждали, среди прочего, претензии Армении к ОДКБ и невозможность членства республики одновременно в ЕС и ЕАЭС.

