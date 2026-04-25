В Москве арестовали устроивших ДТП угонщиков каршеринговой машины

Суд заключил под стражу двух 19-летних фигурантов дела о ДТП с каршеринговым автомобилем на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Молодым людям предъявлено обвинение в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ). Фигуранты возражали против избрания такой меры пресечения.

По данным ведомства, вечером 23 апреля один из обвиняемых без прав арендовал каршеринговый автомобиль, воспользовавшись чужим аккаунтом. Он вместе с приятелем поехал кататься по району. На Алтуфьевском шоссе водитель не справился с управлением, врезался в препятствие и наехал на пешеходов. Двое пострадавших были госпитализированы.