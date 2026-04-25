Россиянин погиб в ДТП в Паттайе

Россиянин погиб в Паттайе при пересечении дороги на электрическом трицикле. Об этом сообщила ТАСС российский волонтер Светлана Шерстобоева.

Инцидент произошел ночью 24 апреля. Погибший — уроженец Санкт Петербурга Радик Ахмедьянов. Его сбил автомобиль, когда мужчина ехал по дороге. Спасатели провели сердечно легочную реанимацию и госпитализировали пациента. Однако от полученных травм мужчина умер в больнице.

По словам волонтера, господин Ахмедьянов проживал в Паттайе около 20 лет. Он был организатором караоке-вечеринок в районе, где много россиян.