Путин объяснил, почему предсказания Жириновского сбываются

Многие «пророчества» основателя ЛДПР Владимира Жириновского сегодня сбываются, потому что были основаны на его знаниях. Такое мнение высказал президент Владимир Путин в документальном фильме ИС «Вести», вышедшем по случаю 80-летия со дня рождения политика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в 2021 году

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Многие его, как сейчас говорят, оценки будущего, предсказания сбываются, - сказал Владимир Путин.— Здесь нет ничего необычного, потому что все его предсказания были основаны на знании того предмета, о котором он говорил». Он добавил, что господин Жириновский был хорошо образован и умел ясно излагать свои мысли.

В том же фильме воспоминаниями о Владимире Жириновском поделился премьер-министр Михаил Мишустин. Он заявил, что лидер ЛДПР «давал добрые советы».

Владимир Жириновский возглавлял ЛДПР более 30 лет, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.

