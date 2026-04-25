Нефти не продлят лицензию

Вашингтон не будет продлевать лицензию на продажу российской нефти. Об этом в интервью Associated Press заявил министр финансов США Скотт Бессент. Разрешение на закупку сырья действует до 16 мая. Спецрежим позволяет России продавать нефть, которая уже отгружена на танкеры. Послабления ввели 19 марта на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке и растущих цен на нефть. С тех пор американский Минфин дважды продлевал лицензию.

Такое же решение США могут принять и в этот раз, уверен независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов:

«Должно пройти еще несколько недель, прежде чем срок действия этого документа истечет. Ключевым фактором останется динамика кризиса между США и Ираном и возможность достижения сделки в ближайшее время. Даже при открытии Ормузского пролива отрасли потребуется время на восстановление перевозок и добычи нефти. По оценке Platts, восстановление добычи займет от пяти недель до семи месяцев, а перевозок — около 50 суток.

Ранее Скотт Бессент заявлял, что не будет продлевать лицензию, однако решение было изменено после обращений партнеров США. Такой сценарий возможен и сейчас, поэтому вероятность продления лицензии Минфина еще на 30 дней остается высокой. Публичные заявления могут использоваться как элемент давления в переговорах. Рынку нужны устойчивые позитивные сигналы на горизонте недель и месяцев для снижения нефтяных рисков».

На фоне перебоев с поставками сырья скидки на российскую нефть в середине апреля достигли минимума с декабря 2025-го, посчитали аналитики Argus. Например, в порту Новороссийска для партий объемом 140 тыс. т дисконт опустился с $26 до $25 за баррель. По оценке Международного энергетического агентства, доходы России от продажи сырья в марте почти удвоились и достигли $19 млрд. Насколько важна эта лицензия для пополнения российского бюджета? На этот вопрос ответил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«Американцы с помощью таких лицензий пытаются создать впечатление, что ранее значительные объемы российской нефти "застревали" на танкерах из-за санкций, а теперь их возвращают на рынок, увеличивая предложение и снижая дефицит. Действительно, по оценкам Bloomberg, в феврале на танкерах находилось около 160 млн баррелей российской нефти, но это было связано скорее с рыночной конъюнктурой: продавцы удерживали поставки из-за низких цен.

В декабре 2025 года Urals стоила около $39 за баррель, в январе — $41, в феврале — $44. Сейчас ситуация изменилась: рынок постепенно "проедает" эти запасы, а доступные объемы сокращаются. Появление лицензий рынок воспринял скорее как сигнал ухудшения баланса и роста дефицита. В итоге эффект от таких мер ограничен: они касаются лишь небольших партий нефти в пути и практически не влияют на цену.

Существенных изменений для российских экспортеров они не несут».

На прошлой неделе экспорт энергоносителей из Соединенных Штатов приблизился к рекордным 13 млн баррелй в сутки. Об этом The Wall Street Journal пишет со ссылкой на данные Управления энергетической информации США. Это делает Вашингтон ключевым поставщиком сырья в Европу и Азии, заключает издание. Ранее аналитики Goldman Sachs прогнозировали, что если Ормузский пролив будет закрыт до конца апреля, то средняя цена нефти Brent превысит отметку в $100 за баррель.

Анна Кулецкая