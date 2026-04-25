Производитель Bayraktar построит центры обучения операторов БПЛА по всей Турции

По всей территории Турции будут созданы центры обучения операторов беспилотников. Об этом заявил генеральный директор Baykar Defence (производитель БПЛА Bayraktar), глава SAHA Istanbul Халук Байрактар.

«Наша цель — создать центры обучения работе с дронами по всей Турции. Крупнейший из таких центров мы откроем в Стамбуле. Это позволит нашей молодежи получать подготовку в области современных технологий», — сказал господин Байрактар (цитата по IHA).

По словам главы Baykar, учебные центры будут созданы в каждой из 81 провинции Турции. Средства на реализацию проекта, по его словам, планируется получить от заказов, которые будут заключены на международной оборонно-аэрокосмической выставке SAHA 2026. Она пройдет в Стамбуле 5 — 9 мая.