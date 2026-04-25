В аэропорт Рощино перенаправили девять самолетов

Аэропорт Рощино в Тюмени стал запасным для девяти рейсов, сообщили в пресс-служб аэропорта. Это связано с ограничениями из-за опасности БПЛА.

«Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в аэропортах Екатеринбурга, Челябинска и Уфы»,— пояснили в пресс-службе.

В Тюмени приземлились два самолета в Екатеринбург из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Новокузнецка, Алма-Аты и Худжанда. Помимо этого, в Рощино сели самолеты Уфа — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Челябинск, Москва — Уфа.

«Всем пассажирам перенаправленных рейсов были в полном объеме оказаны необходимые услуги в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил»,— уточнили в пресс-службе аэропорта. Там добавили, что все регулярные рейсы были выполнены без отклонений.

В Свердловской области был введен режим «Ковер» из-за опасности БПЛА. Беспилотник повредил жилой дом, шесть человек обратились к врачу, жителей дома эвакуировали. Сейчас опасность снята.

