Жители США выставили Дональда Трампа главным виновником кризиса на рынке бензина. По крайней мере, в этом уверены 77% опрошенных агентствами Reuters и Ipsos. Среди демократов показатель еще выше — 95% из них считают, что политика президента привела к резкому скачку цен на бензин и другие продукты. Среди сторонников республиканцев ответственность на президента возлагают 55% опрошенных. По данным социологов, около 70% американцев не согласны с утверждением, что экономика США процветает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kylie Cooper / Reuters Фото: Kylie Cooper / Reuters

Все дело в затянувшейся войне, говорит жительница Майами Агриппина Саддел:

«Подорожание составило примерно $1,5-2 в зависимости от заправки. В разных штатах ситуация отличается: в Калифорнии особенно дорого — около $5. В Канзасе раньше было около $3, сейчас — примерно $3,5-4. Для тех, кто ездит на работу каждый день и вынужден заправляться каждые несколько дней, это ощутимая разница. Часть респондентов отмечает, что рост цен воспринимается болезненно, а политическая риторика заключается в том, что проблемы с доступностью жизни "преувеличены" и "нужно просто подождать".

Это вызывает раздражение, поскольку цены продолжают расти ежедневно. Отдельно подчеркивается, что во Флориде стоимость жизни особенно высокая».

Ранее Дональд Трамп продлил приостановку действия Закона о торговом флоте, чтобы сдержать цены на энергоресурсы. Документ требует, чтобы перевозки грузов между портами осуществлялись только судами под американским флагом и построенные на американских верфях. Кроме того, владельцами таких судов должны быть граждане США. Приостановка действия закона позволяет иностранным судам перевозить товары между американскими портами без ограничений. Логисты совсем не возражают против этих мер, отметил в беседе с “Ъ FM” депутат Законодательной ассамблеи штата Нью-Йорк Алек Брук-Красный:

«Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) установило, что в Иране имеется 440 кг урана, обогащенного до 60%. Пока он находится у иранских аятолл или, что еще хуже, у революционных сил, мир не может чувствовать себя спокойно. Те, кто не поддерживает действия президента Трампа в отношении Тегерана, по моему мнению, не до конца понимают происходящее и не видят будущих рисков. Возможно, им этого не объяснили. Я часто езжу из Нью-Йорка в Олбани и разговариваю с водителями большегрузных автомобилей, которые сильнее всего ощущают рост цен на дизельное топливо.

Даже среди них мне сложно найти тех, кто не понимает, почему сегодня мы платим дополнительно около $30 за бак бензина, а они — еще больше за дизель для своих грузовиков».

58% опрошенных заявили, что не будут на промежуточных выборах в ноябре голосовать за тех кандидатов, которые поддерживают политику Дональда Трампа в Иране. Действия президента в войне большинство американцев связывают с ростом цен на бензин. И это вполне логично, но есть нюанс, замечает американский политолог Леон Вайнстайн:

«Странно, что только 77% опрошенных граждан винят в росте цен Дональда Трампа. На мой взгляд, 100% должны были бы связывать это с событиями вокруг Ирана. И раз Трамп инициировал эти действия, то именно он и несет ответственность за происходящее. После критики со стороны части консервативных комментаторов, включая Такера Карлсона, уровень поддержки Трампа среди республиканцев, по крупным опросам, составляет около 97-100%. CNN сообщала, что 100% из 3,5 тыс. респондентов заявили о сохранении поддержки. На фоне приближающихся промежуточных выборов многое будет зависеть от цен на бензин: если к октябрю они превысят $5, республиканцы рискуют потерять позиции в Конгрессе и Сенате; если удержатся ниже $4— они, вероятно, сохранят контроль.

Бензин в США остается ключевым экономическим индикатором, влияющим на политические настроения».

В марте в Евросоюзе цены на бензин также побили рекорды последних лет. По данным Европейского статистического агентства, стоимость горючего год к году в среднем поднялась на 9%, а дизтоплива — на 20%. Больше всего бензин подорожал в Чехии и Швеции — сразу на 28%.

Леонид Пастернак