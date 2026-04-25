В США по ошибке вывесили флаги Австралии к приезду Карла III
Накануне визита британского короля Карла III в США власти Вашингтона по ошибке разместили флаги Австралии возле Белого дома. Ответственный за уличное благоустройство департамент транспорта округа Колумбия уже отчитался об устранении ошибки, сообщает Reuters.
Рабочие в Вашингтоне заменяют ошибочный флаг
Фото: Andrew Leyden / Getty Images
Всего в центре Вашингтона заметили 15 австралийских флагов среди 230, вывешенных по случаю визита монарха. Местные чиновники заверили, что на данный момент короля встречает только британская символика. Де-юре Карл III также является главой Австралии, но эта должность — исключительно номинальная.
Государственный визит британского короля приурочен к 250-летию подписания Декларации независимости США. Цель поездки — укрепить «особые отношения» между союзниками, которые ухудшились на фоне ситуации вокруг Ирана. Карл III и его жена Камилла, помимо Вашингтона, посетят Нью-Йорк и Вирджинию, пишет The Independent.