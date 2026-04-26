Все «Место для жизни» заняло государство

Группа «Самолет» продолжает активно избавляться от ряда площадок. Застройщик вышел из проекта комплексного развития 736 га в Новой Москве, где запланировано строительство более 800 тыс. кв. м различной недвижимости. Теперь проект полностью принадлежит структурам департамента городского имущества Москвы. Компания владела долей в проекте меньше года, заплатив за нее 4 млрд руб., отказаться от него пришлось из-за сложной рыночной конъюнктуры и большого долга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

ГК «Самолет» в 2025 году вышла из проекта комплексного развития территории (КРТ) в поселке Щаповское в Новой Москве, обнаружил “Ъ” в отчетности по МСФО. Это подтверждается данными ЕГРЮЛ, где указано, что структура девелопера ООО «Самолет Загородная недвижимость» в декабре 2025 года передала 75% в ООО «Место для жизни» структурам департамента городского имущества Москвы (ДГИ), у которых теперь 100% в компании. В группе «Самолет» и ДГИ не стали комментировать информацию из отчетности.

ГК «Самолет» в марте 2025 года выиграла торги по покупке 75% в ООО «Место для жизни», заплатив за актив 4 млрд руб.

Остальные 25% остались у структур ДГИ. На балансе «Места для жизни» находится 736 га в поселке Щаповское в Новой Москве. На этой территории планировалось построить более 7 тыс. коттеджей, около 1,9 тыс. квартир и таунхаусов общей площадью 825 тыс. кв. м, а также коммерческую и социальную инфраструктуру. Старт строительства был намечен на 2026–2027 годы.

ГК «Самолет» — крупнейший в России по объему текущего строительства девелопер жилья, возводит 4,71 млн кв. м, следует из данных «Наш.Дом.РФ». Выручка компании в 2025 году выросла на 8% год к году, до 366,8 млрд руб., чистый убыток составил 2,3 млрд руб. против прибыли в 8,2 млрд руб. годом ранее. Держателями крупных пакетов акций считаются наследники Михаила Кенина, Павел Голубков и Игорь Евтушевский.

У «Самолета» нет возможности приступать к реализации новых масштабных проектов, считает коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин. Он напоминает, что проектный долг группы сейчас составляет 650 млрд руб., при этом объем средств на эскроу-счетах — всего 400 млрд руб. С учетом переоценки проекта компанией стороны могли расторгнуть соглашение по обоюдному согласию с возвратом средств и уплатой штрафных санкций, полагает партнер Ricci Петр Виноградов. Он не исключает, что договор изначально предусматривал траншевые платежи.

Анна Акиньшина, гендиректор группы «Самолет», в интервью РБК в марте 2025 года: При рассмотрении каждого проекта мы выбираем наиболее эффективную схему монетизации и возврата вложенного капитала.

В начале 2026 года менеджмент «Самолета» обратился к правительству РФ с просьбой о господдержке в виде льготного кредита, однако власти отказались от прямых субсидий (см. “Ъ” от 19 февраля). Одновременно «Самолет» активно продавал площадки. В начале 2026 года группа передала 2,9 га на Мосфильмовской улице на юго-западе Москвы Upside Development, а часть проекта строительства ЖК «Егорово парк» в подмосковных Люберцах — «Бруснике». В прошлом году «Самолет» продал той же «Бруснике» часть проекта «Рублевские кварталы» в подмосковном Одинцово, а также 0,5 га во Владивостоке группе «Астон» банкира Игоря Кима.

Площадка в Новой Москве может быть повторно выставлена на торги, поскольку территория в любом случае подлежит развитию, отмечает Петр Виноградов. Освоение 736 га потребует значительных инвестиций — около 100 млрд руб., а временной горизонт такого проекта может достичь десяти лет, подсчитал руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Потенциальными интересантами могут стать профильные девелоперы с экспертизой реализации проектов в сегменте ИЖС, рассуждает управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский. При этом для большинства системных игроков приоритетом остается городская недвижимость и проекты КРТ в сложившихся агломерациях, где выше ликвидность, понятнее темпы продаж, резюмирует Николай Казанский.

Дарья Андрианова