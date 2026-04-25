В челябинском аэропорту задерживается 18 рейсов

Из-за попытки атаки беспилотника на челябинский объект инфраструктуры в аэропорту задерживается 18 рейсов. Информация отображена на онлайн-табло аэропорта.

Из Челябинска вовремя не смогли вылететь 12 самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург, Краснодар, Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Вернуться на Южный Урал по расписанию не получилось из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Норильска и Хургады. Задерживаются рейсы от одного часа до 12.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, на одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области пресекли попытку атаки беспилотника. По словам главы региона, жертв и разрушений удалось избежать.