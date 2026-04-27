Сегодня отмечает юбилей бывшая первая ракетка мира, серебряный призер Олимпийских игр в одиночном разряде по теннису Динара Сафина

Фото: ТАСС Динара Сафина

Ее поздравляет президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев:

— Дорогая Динара! От всей души поздравляю тебя с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всех твоих начинаниях. Пусть каждый день приносит радость, вдохновение и новые достижения. Твой первый номер в мировом рейтинге и олимпийское серебро навсегда вписаны в историю мирового спорта. Ты отличный пример для начинающих спортсменов. В тебе продолжение знаменитой спортивной династии. Ты яркий пример силы и таланта, и мы гордимся твоими незабываемыми победами. Пусть твои мечты сбываются, а жизнь радует приятными сюрпризами. Счастья, благополучия! С уважением и наилучшими пожеланиями, Шамиль Тарпищев.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»