В 2025 году на учет поставили намного больше детей

В России за год резко выросло число детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних (КДН), обнаружил “Ъ”, изучив статистику Минпросвещения. В 2024 году таких было 420 тыс., а в 2025 году — уже на 33,6 тыс. больше. Причем 21,3 тыс. детей продолжили совершать правонарушения, уже находясь на учете.

Выросло и количество наказаний по административным протоколам, составленным комиссиями в отношении детей: в 2024 году было назначено 90,3 тыс. наказаний, а в 2025-м — уже 99,4 тыс. При этом заметно снизилось количество протоколов в отношении родителей несовершеннолетних: в 2021 году их было около 500 тыс., в 2024 году — 447 тыс., а в 2025 году — 427,6 тыс. Число административных наказаний в отношении взрослых за пять лет снизилось с 251 тыс. до 213 тыс.

Напомним, комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает административные дела в отношении детей и их родителей, проводит социальную реабилитацию и координирует работу органов профилактики (полиции и опеки). Сейчас в России действует 2,7 тыс. таких комиссий. Помимо детей, нарушивших закон, на учет в КДН попадают употребляющие алкоголь или убегающие из дома несовершеннолетние. Также на учете могут состоять семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Полина Мотызлевская