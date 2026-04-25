Над Татарстаном сбили украинские БПЛА

Средства ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники над Татарстаном. Об этом сообщило Минобороны России.

На территории Татарстана почти девять часов действовал режим беспилотной опасности. Для Альметьевска, Нижнекамска и Елабуги вводили угрозу атаки БПЛА. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрывались на прием и выпуск воздушных судов.

Всего в ночь на 25 апреля сбиты 127 дронов ВСУ. Помимо Татарстана, беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областями, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Анар Зейналов