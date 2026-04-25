В Татарстане сняли режим беспилотной опасности спустя девять часов

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, который действовал почти девять часов — с 23:09 до 07:37. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы возобновили работу. Для Альметьевска, Нижнекамска и Елабуги вводили угрозу атаки БПЛА. Она действовала пять часов, с 00:42 до 05:57.

Минобороны сообщило, что ночью над Татарстаном были перехвачены и уничтожены украинские беспилотники. Количество не уточняется.

Анар Зейналов