Японская компания обвинила американский Zoom в нарушении прав на товарный знак

Токийский суд обязал американскую компанию Zoom Video Communications выплатить 166 млн иен (около $1,1 млн) японскому производителю аудиооборудования Zoom Corporation из-за нарушения прав на товарный знак.

Как сообщает Nikkei, судья признал, что стилизованные логотипы обеих компаний, состоящие из четырех латинских букв, «в определенной степени схожи», что вызывало путаницу у потребителей и инвесторов. Местного дистрибьютора американского Zoom также обязали выплатить 16,1 млн иен ($100,4 тыс.).

Японская компания была основана в 1983 году. Согласно ее заявлению, из-за ошибки в идентификации брендов ее акции на бирже достигали предела роста.

При этом суд отклонил требование о полном запрете на использование логотипа американским сервисом. Согласно постановлению судьи, с июля 2020 года, благодаря популярности видеосервиса во время пандемии, потребители научились различать компании. В связи с этим сумма штрафа была рассчитана как лицензионный сбор.