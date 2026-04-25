Politico: Карл III встретится с мэром-социалистом Нью-Йорка Мамдани в США

Король Карл III встретится с мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани во время своего визита на следующей неделе, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, 29 апреля стороны примут участие в церемонии возложения венков у мемориала 9/11 в Нижнем Манхэттене. Помимо них, в мероприятии у мемориала примут участие бывший мэр города Майкл Блумберг и спикер городского совета Джули Менин.

Команда господина Мамдани в разговоре с изданием подчеркнула отсутствие личного интереса мэра к монарху. Представитель мэра Джо Калвелло официально заявил, что частная аудиенция с Его Величеством не запланирована, а присутствие градоначальника на церемонии носит сугубо протокольный характер в рамках встречи избранных должностных лиц Нью-Йорка с членами британской королевской семьи.

Зохран Мамдани — мусульманин и социалист, а также сын известного теоретика постколониализма Махмуда Мамдани. Встреча с представителем королевской династии Великобритании рассматривается как символический момент, отмечает Politico.