Курс доллара. Прогноз на 27-30 апреля

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Текущие высокие ставки поддерживают рубль как высокодоходный актив Рубль практически не отреагировал на снижение ключевой ставки ЦБ, найдя опору в пересмотре прогноза по ставке на 2026 год вверх — до 14–14,5%. На предстоящей неделе инвесторы сосредоточатся на мартовской статистике Росстата по рынку труда. Текущие высокие ставки поддерживают рубль как высокодоходный актив, однако ЦБ указывает, что дефицит кадров остается инфляционным риском, сдерживающим темпы смягчения денежно-кредитной политики. Мы полагаем, что дальнейшая динамика курсов будет зависеть от двух разнонаправленных факторов: притока валютной выручки от экспортеров (поддержка рубля) и ожиданий возобновления закупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила (давление на рубль). При сохранении этой неопределенности наиболее вероятен сценарий консолидации в диапазоне 74–77 руб./$.

Марина Никишова,

главный экономист Факторы будут поддерживать рубль до конца апреля Минфин анонсировал возобновление покупок валюты в рамках бюджетного правила с мая. Это означает, что один из ключевых факторов, поддерживающих рубль последнее время, меняет направление. Рынок мгновенно отреагировал на новость ослаблением рубля на 0,8–1%. Но дальнейшим потерям рубля будут мешать все еще высокие цены на нефть и пик налогового периода на следующей неделе (28 апреля). Ключевой риск — ожидаемое заседание ЦБ 24 апреля. Снижение ставки на 50 базисных пунктов, до 14,5%, уже заложено рынком.

Илья Федоров,

главный экономист Курс начнет дрейфовать в сторону ослабления Рубль отреагировал локальным ослаблением на новостях о начале покупок валюты Минфином в мае. На фоне налогового периода рубль держится за уровень 75 руб./$. После продажи валюты под налоги, которые закончатся 28 апреля, курс начнет дрейфовать в сторону ослабления. Ждем доллар в коридоре 75–77 руб./$ на следующей неделе и 78–80 руб./$ в середине мая.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Напряженности российскому рынку добавил свежий пакет санкций ЕС Решение снизить ключевую ставку на 0,5% было ожидаемо рынком, а потому реакция рынка была нейтральной. Стоимость национальной валюты будет напрямую зависеть от экспортно-импортного баланса. Рост цены на нефть из-за ближневосточного конфликта вкупе с временным ослаблением американских санкций на российскую нефть на танкерах, безусловно, влияет на поступление валютной выручки и выступает фактором укрепления рубля. При этом напряженности российскому рынку добавил свежий пакет санкций ЕС. Не добавило оптимизма рублю сообщение о возобновлении операций по бюджетному правилу уже в мае. Тем временем на стороне американского доллара может оказаться статистика по деловой активности в США, которая в апреле показала восстановление после значительного замедления месяцем ранее. Апрельский индекс PMI для обширного сектора услуг в США вырос до 51,3 с 49,8 в марте.