Непал получил почти $7 млн от альпинистов за два месяца

Непал за текущий весенний сезон получил более $6,9 млн от альпинистов за выдачу разрешений на восхождение на вершины страны. Об этом сообщила газета The Himalayan Times со ссылкой на данные непальского департамента туризма.

За указанный период Непал выдал разрешения 944 альпинистам из 76 стран. Из них только на Эверест приходится 410 альпинистов — разрешения получила 41 команда. В сумме они принесли почти $6 млн, что составило около 87% от общего дохода в этой сфере. Чаще всего такие разрешения выдавали туристам из Китая (98 альпинистов), США (49), Индии (46), Великобритании (28) и России (18).

Помимо Эвереста, у туристов популярны вершины Лхоцзе (разрешения получили 86 человек), Макалу (54), Дхаулагири (30), Аннапурна (27) и Канченджанга (34). Среди технически сложных вершин, высота которых не превышает 8 тыс. м, наиболее востребованы Ама-Даблам (92 альпиниста), Химлунг-Химал (44) и Нупцзе (42).