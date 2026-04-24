БАДы стали главным источником жалоб на маркетплейсах

Биологически активные добавки (БАДы) стали лидером по числу жалоб покупателей на маркетплейсах — на них приходится 23% всех обращений. 16% жалоб приходится на одежду и текстиль и 13% — на косметику и бытовую химию. Это следует из данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), с которыми ознакомился «Ъ».

Как отмечают в ЦРПТ, большая часть жалоб потребителей приходится на «наиболее чувствительные для повседневной жизни» категории товаров. На четвертом по числу жалоб месте оказались ветеринарные препараты, на которые пришлось 11% претензий. Далее идут обувь (10%), парфюмерия (6%), моторные масла (4%) и корм для животных (3%).

23 апреля «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ сообщило, что правительство утвердило список критериев для БАДов. Среди них — свидетельство о госрегистрации у изготовителя, маркировка, соответствие составу, а также подтверждение безопасности и эффективности продукции, в том числе на основании научных исследований.