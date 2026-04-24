Рынок ЦФА преодолел стадию гипотез и ожиданий, превратившись в прикладной инструмент для финансирования, расчетов и новых инвестиционных моделей. Об этом заявила заместитель председателя правления ПСБ Ольга Мямлина, выступившая модератором сессии «ЦФА в повседневной экономике» ежегодного форума «Просто капитал». По ее словам, по итогам прошлого года объем выпусков ЦФА составил 1,5 трлн руб., а к концу 2026-го эта цифра может удвоиться. Одним из драйверов устойчивого роста рынка ЦФА является расширение розничной базы инвесторов. В настоящее время на платформах операторов информсистем зарегистрировано около 800 тыс. человек.

Бумаги корпорации Intel взлетели почти на 30% и превысили максимум эпохи доткомов — периода бурного роста акций интернет-компаний в 2000-х. Это произошло после того, как компания представила позитивный прогноз по выручке на второй квартал текущего года, а также сильный отчет по итогам первого квартала. Согласно прогнозу Intel, во втором квартале компания рассчитывает на выручку в размере $13,8-14,8 млрд. При этом аналитики в среднем прогнозировали $13 млрд. Прибыль составит около 20 центов на акцию, что в 2,5 раза выше прогнозов.

Количество проданных минут достигло 491 млн и выросло на треть год к году. Компания «Каршеринг Руссия», известная под брендом «Делимобиль», опубликовало операционные результаты за первый квартал. При этом количество проданных минут на одну машину увеличилось в полтора раза, а средняя длительность поездки выросла на 34%.