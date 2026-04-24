Имущество семьи экс-председателя суда Кубани обращено в доход государства

Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Совокупная стоимость имущества и денежных средств составляет около 900 млрд руб., сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд обратил в доход государства:

  • Шесть земельных участков площадью 9,1 тыс. кв. м;
  • 106 нежилых помещений площадью 10,1 тыс. кв. м;
  • два жилых дома площадью 822,8 кв. м;
  • 22 млн руб., размещенных на счетах ответчиков в кредитных учреждениях;
  • 26 кг золота в слитках и монетах.

Как сообщила пресс-служба, Александр Чернов в 1994-2019 годах занимался незаконной деятельностью, тайно владел и управлял хозяйствующими обществами, «от противоправной коммерческой деятельности которых извлекал криминальные доходы». На эти деньги он покупал недвижимость, премиальные авто и другие предметы роскоши, которые оформлял на свою семью и других подконтрольных лиц.

Александр Чернов, согласно материалам дела, помог своей бывшей жене Галине Черновой стать президентом Нотариальной палаты Краснодарского края. Благодаря своим полномочиям она помогала мужу скрывать коррупционные доходы, привлекая региональный аппарат нотариусов. По ее инициативе вице-президентом Нотариальной палаты Краснодарского края стала дочь бывших супругов Елена Рязанская. Она тоже помогала переоформлять имущество. Вторая их дочь — Анастасия Шепель — тоже помогала скрывать собственность. До сегодняшнего дня она была судьей Арбитражного суда Краснодарского края.

В мае 2016 года 20 мая Южно-Сахалинский горсуд постановил конфисковать имущество бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина и членов его семьи на сумму в 1 млрд руб. Экс-губернатор был арестован в марте 2015 года по подозрению в получении взятки на сумму $5,6 млн

В декабре 2017 года суд обратил в доход государства имущество бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления по борьбе с коррупцией МВД РФ Дмитрия Захарченко и его семьи. Стоимость имущества была оценена более чем в 9 млрд руб., 8 млрд из них — наличные. 10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам лишения свободы и к штрафу в 117 млн руб. по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию

В апреле 2019 года Красногорский городской суд изъял в доход государства имущество почти на 10,5 млрд руб. у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Он был арестован 14 июня 2018 года по обвинению в коррупции. Сам экс-чиновник отрицает вину и называет свое преследование политическим. В декабре 2020 года Подольский городской суд Подмосковья приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима

В сентябре 2019 года подмосковный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и изъял в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя и его близких на сумму 9 млрд руб. Среди этого имущества было в том числе 1,7 тыс. объектов недвижимости, 4 автомобиля и 5 млрд руб. наличными. Чиновник был осужден за коррупционные и должностные преступления с целью хищения муниципальной собственности

8 ноября 2019 года Головинский суд Москвы изъял в пользу государства 6 млрд руб. у полковника ФСБ Кирилла Черкалина, который обвиняется в особо крупном мошенничестве и получении взятки в $850 тыс.

25 ноября 2019 года Нижегородский районный суд обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на сумму около 2,2 млрд руб.

20 октября 2020 года Гагаринский районный суд города Москвы удовлетворил исковые требования Генпрокураторы России и взыскал с экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и подконтрольных ему компаний 32,5 млрд руб. Эти деньги надзорное ведомство посчитало незаконно полученным доходом, так как чиновник занимался бизнесом в обход установленных запретов

В феврале 2022 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры почти на 20 млрд руб. к бывшему депутату Госдумы от «Справедливой России» Сергею Петрову и основанной им группе компаний «Рольф». В ходе разбирательств было установлено, что, являясь народным избранником, Петров продолжил руководить деятельностью крупнейшего автодилера страны и получил доход в особо крупном размере от «запрещенной антикоррупционным законодательством деятельности». Ответчики обжаловали решение суда

27 мая 2022 года Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации рекордной суммы в $750 млн у основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова. Эти средства бизнесмены выручили от продажи «Транснефти» 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта

