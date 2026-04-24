Имущество семьи экс-председателя суда Кубани обращено в доход государства

Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Совокупная стоимость имущества и денежных средств составляет около 900 млрд руб., сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд обратил в доход государства:

Шесть земельных участков площадью 9,1 тыс. кв. м;

106 нежилых помещений площадью 10,1 тыс. кв. м;

два жилых дома площадью 822,8 кв. м;

22 млн руб., размещенных на счетах ответчиков в кредитных учреждениях;

26 кг золота в слитках и монетах.

Как сообщила пресс-служба, Александр Чернов в 1994-2019 годах занимался незаконной деятельностью, тайно владел и управлял хозяйствующими обществами, «от противоправной коммерческой деятельности которых извлекал криминальные доходы». На эти деньги он покупал недвижимость, премиальные авто и другие предметы роскоши, которые оформлял на свою семью и других подконтрольных лиц.

Александр Чернов, согласно материалам дела, помог своей бывшей жене Галине Черновой стать президентом Нотариальной палаты Краснодарского края. Благодаря своим полномочиям она помогала мужу скрывать коррупционные доходы, привлекая региональный аппарат нотариусов. По ее инициативе вице-президентом Нотариальной палаты Краснодарского края стала дочь бывших супругов Елена Рязанская. Она тоже помогала переоформлять имущество. Вторая их дочь — Анастасия Шепель — тоже помогала скрывать собственность. До сегодняшнего дня она была судьей Арбитражного суда Краснодарского края.