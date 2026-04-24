Главгосэкспертиза одобрила проект арктического курорта «Рай-Из» в ЯНАО

Главгосэкспертиза одобрила проект всесезонного туристического комплекса «Рай-Из» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Как сообщили в Главгосэкспертизе, он предусматривает строительство трехзвездочного отеля, гаража, внутриплощадочных инженерных сетей и проездов.

Общая площадь застройки на участке в долине реки Собь на северо-восточном склоне горного массива Рай-Из составит около 6 тыс. кв. м. Гостиничный комплекс переменной этажности будет состоять из трех секций и рассчитан на 150 номеров вместимостью до 320 человек. Отдельно будет выделен блок на 60 номеров для организованных молодежных компаний — у него будет собственная входная группа и обеденный зал.

В первой секции гостиницы разместятся медицинский кабинет, досуговый центр с залами для настольных игр и проведения мероприятий, банный комплекс с хаммамом, магазин непродовольственных товаров, административные помещения и лыжехранилище. Во второй секции запроектирован ресторан с двумя залами общей вместимостью 160 мест. В третьей, помимо номерного фонда, запланировано создание кафетерия и зона загрузки гостиничного комплекса. Проект учитывает требования доступной среды для маломобильных граждан.

Сообщается, что в декабре 2025 года Главгосэкспертиза РФ согласовала проектную документацию на оборудование горнолыжных трасс и технологической инфраструктуры подъемников арктического курорта «Рай-Из».

Концессионное соглашение на проектирование, строительство и эксплуатацию комплекса «Рай-Из» заключено в 2022 году между правительством Ямала и консорциумом в составе Газпромбанка, УК СТК «Шерегеш» и AZIMUT Hotels от лица специальной проектной компании «ИФР-Харп». По данным окружных властей, в рамках проекта создадут горнолыжные трассы различного уровня сложности, подъемники и траволаторы, системы оснежения, освещения и навигации, трехзвездочную и четырехзвездочную гостиницы, общее число номеров в которых составит 320, конференц-центр, рестораны и кафе, спа-центр функциональной площадью более 3 тыс. кв. м. и объекты всесезонного досуга.

В августе 2024 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отмечал, что курорт «Рай-Из» будет построен до 2029 года. Кроме того, ранее глава региона заверял, что на горнолыжном курорте «Рай-Из» планируется создать 1–1,5 тыс. рабочих мест, значительную часть из которых предполагается предоставить представителям коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

Полина Бабинцева