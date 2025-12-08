На Ямале наберут 1,5 тыс. работников курорта «Рай-Из» из представителей КМНС

Открытие горнолыжного курорта «Рай-Из» с 1-1,5 тыс. рабочих мест в национальном парке «Ингилор» станет «важным событием для местных жителей, особенно для представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС)», заверил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на прямой линии. «Туризм имеет огромный мультипликатор рабочих мест, и перед ребятами, которые сделают выбор не заниматься традиционным хозяйствованием, встанет вопрос, где работать? "Газпром" всех не возьмет, надо думать что-то другое»,— пояснил он.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Артюхов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Артюхов добавил, что на первом этапе окружные власти будут привлекать специалистов из других регионов для перенятия опыта по управлению курортом. «Со временем их заменят наши ребята, так происходит везде — импульс дают те, кто знает, как настроить процессы, потом подрастают местные и замещают. Если в западной части Ямала появится более 1 тыс. рабочих мест для местных жителей, то ничего подобного за последние годы не происходило. То, что это востребовано, я вижу по растущему потоку гостей»,— добавил губернатор.

Дмитрий Артюхов отметил, что основные средства на реализацию проекта направит группа крупных организаций, включая Газпромбанк, за счет бюджета ЯНАО к объекту подведут инфраструктуру: дорогу, газ. «Для нас эта тема не самая приоритетная, но мы попали во многие федеральные меры поддержки, что для Ямала несвойственно, мы удивились, что во всех конкурсах прошли. Газпромбанк очень активен, умеет договариваться там, где мы из региона не умеем, вместе это все собрало значимую федеральную поддержку. И это позволяет проекту, несмотря на высокую ставку ЦБ, двигаться вперед»,— сказал он.

Ранее, в конце ноября, правительство России одобрило выдачу более 9 млрд руб. казначейского кредита на строительство курорта «Рай-Из». Дмитрий Артюхов пояснил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко, что объект станет частью крупного туристического кластера Салехард — Лабытнанги, который планируется реализовать к 2035 году. На его территории намерены также построить мост через Обь, развить парк «Ингилор» и реконструировать аэропорт Салехарда. На данный момент завершается госэкспертиза по объектам горнолыжного комплекса и идет строительство подъездной автодороги к курорту.

Концессионное соглашение на проектирование, строительство и эксплуатацию комплекса «Рай-Из» заключено в 2022 году между правительством Ямала и консорциумом в составе Газпромбанка, УК СТК «Шерегеш» и AZIMUT Hotels от лица специальной проектной компании «ИФР-Харп». По данным окружных властей, в рамках проекта создадут горнолыжные трассы различного уровня сложности, подъемники и траволаторы, системы оснежения, освещения и навигации, трехзвездочную и четырехзвездочную гостиницы, общее число номеров в которых составит 320, конференц-центр, рестораны и кафе, спа-центр функциональной площадью более 3 тыс. кв. м и объекты всесезонного досуга.

В августе 2024 года Дмитрий Артюхов отмечал, что курорт «Рай-Из» будет построен до 2029 года. «Если у нас все будет складываться в решении пополнения бюджета, мы будем двигаться опережающими темпами. Сейчас мы понимаем, что экономика нестабильна, где-то происходят положительная тенденция, где-то надо относиться аккуратно и взвешено»,— сказал тогда губернатор.

Василий Алексеев, Салехард