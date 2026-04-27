Медицинский опыт оплатят дополнительно

Министру здравоохранения Михаилу Мурашко из Госдумы поступило обращение с просьбой обязать больницы платить врачам за наставничество. Все медицинские вузы и колледжи с 1 марта обязаны трудоустраивать выпускников-бюджетников, а в каждой больнице — закреплять за ними опытных коллег. Само наставничество оплачивается по решению медорганизации. Чтобы эта функция работала и давала «результат», она должна быть закреплена в законодательстве как оплачиваемая часть работы, считают в Госдуме. Минздрав ранее планировал закрепить это правило в ведомственном приказе, но по неизвестным причинам от планов отказался. Эксперт говорит про важность оплаты, ведь наставничество, по сути, является второй работой для врача.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди»), выяснил “Ъ”, направила обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением закрепить обязанность медицинских организаций оплачивать работу врачей-наставников.

1 марта 2026 года, напомним, вступил в силу закон об обязательном трудоустройстве выпускников медицинских вузов и колледжей, учившихся на бюджетных местах. Все выпускники основных профессиональных образовательных программ должны теперь иметь наставника в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатной медпомощи. В апреле в развитие закона вступил в силу ведомственный приказ, регулирующий сроки наставничества и правила трудоустройства молодых специалистов. В нем сказано, что решение о вознаграждении наставника принимает медицинская организация.

Поскольку в нормативных актах обязанность больниц оплачивать наставничество не закреплена, создается риск, что эта функция будет работать только за счет «личной инициативы врачей», считает Ксения Горячева (“Ъ” ознакомился с текстом обращения). «Сегодня многое в системе здравоохранения держится на личной ответственности и включенности врачей, но одной мотивации недостаточно. Если мы хотим, чтобы наставничество действительно работало и давало результат, оно должно быть закреплено как полноценная, оплачиваемая часть работы»,— пишет депутат. Она предлагает Михаилу Мурашко внести изменения в законодательство, обязав медучреждения оплачивать дополнительную нагрузку врачей, возникающую при обучении недавних выпускников вузов. Развитие системы наставничества напрямую влияет на качество подготовки медицинских кадров и устойчивость всей системы здравоохранения, обращает внимание госпожа Горячева.

В Минздраве на запрос “Ъ” не ответили. В первой версии проекта приказа, в котором регулируются правила наставничества, ведомство планировало закрепить обязательные выплаты для наставников. Но в итоговой редакции это решение отдали на откуп больницам — причина такого решения неизвестна. В Минздраве впоследствии лишь заявляли, что труд наставника должен оплачиваться в соответствии с Трудовым кодексом.

В действующем кодексе зафиксирована обязанность работодателя оплачивать любой труд, обращает внимание медицинский адвокат Ирина Гриценко. Однако, говорит эксперт, страховые компании, оплачивающие услуги ОМС, нередко отказываются оплачивать наставничество, если эта функция отсутствует в трудовом договоре. «Я полностью поддерживаю инициатора обращения: наставничество необходимо закрепить в приказах Минздрава как отдельно оплачиваемую функцию,— комментирует Ирина Гриценко.— Причем важно установить конкретную ставку, иначе врачам будут платить символические 100 руб. Ведь наставничество — это фактически вторая работа: нужно не только разъяснять, но и проверять, вести документацию. И этот труд, по моему убеждению, сопоставим с основной работой».

Руководитель проекта «Ординатура.org» Владислав Ледовский обращает внимание на то, что в профессиональном сообществе отношение к наставничеству нередко скептическое. «Студенты, ординаторы и недавние выпускники медвузов понимают, что задача наставничества не в повышении уровня работников, а в закреплении кадров в государственной системе,— говорит эксперт.— При этом негативное отношение есть и у более опытных медиков, так как они понимают, что на них могут повесить новые обязанности. В реальное повышение оплаты труда они не верят. Более того, недовольство — пусть и не публично — высказывают управленцы на уровне регионов».

