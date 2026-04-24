Во Франции взорвали выведенную из эксплуатации стартовую площадку для ракет «Союз»

На космодроме Куру во Французской Гвиане взорвали стартовую площадку, откуда запускались российские ракеты «Союз». Об этом сообщил аккаунт Techniques Spatiales в X.

«С 2011 по 2022 годы было совершено 27 запусков, пока вторжение на Украину не остановило работу площадки»,— указано в публикации. С тех пор площадку занимал европейский стартап Maiaspace, который использовал ее для запуска многоразового ракетоносителя для орбитального полета «Майя», сообщил Techniques Spatiales.

Мобильная башня обслуживания на бывшем стартовом комплексе «Союза» была взорвана 23 апреля, сообщил эксперт в области космонавтики, бывший руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Струговец в Telegram-канале. Перед этим на самой пусковой установке «был разрезан легендарный “тюльпан” — четыре ферменные опоры, на которых висела ракета перед стартом, и кабель-мачты», отметил он.