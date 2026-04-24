Донских аграриев предупредили о конкуренции между озимыми и сорняком

В Ростовской области специалисты отметили на полях озимых колосовых культур усиление конкуренции со стороны сорных растений. Особое место среди них занимает костер кровельный (Bromus tectorum). При благоприятных условиях этот сорняк способен значительно снижать развитие культурных растений и их продуктивность, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Костер кровельный — однолетний злаковый сорняк, биологически близкий к озимой пшенице. Он использует те же ресурсы: влагу, питательные вещества и свет, что делает его значимым фактором в ранние фазы развития культуры. На стадии кущения сорняк трудно отличить от пшеницы.

Специалисты отмечают, что при численности от двух до пяти растений на квадратный метр костер кровельный уже оказывает заметное влияние на развитие посевов. Помимо конкуренции за ресурсы, он ухудшает фитосанитарное состояние поля и может выступать фактором распространения ряда заболеваний.

Специалисты подчеркивают, что наиболее уязвим сорняк в фазе двух-трех листьев. В этот период эффективно применение селективных гербицидов для подавления злаковых сорняков без ущерба для озимой пшеницы. Своевременное проведение обработок позволяет снизить конкуренцию и ограничить дальнейшее распространение сорняка.

При длительном засорении полей рекомендуется пересмотр севооборота. Включение яровых культур позволяет применять более широкий комплекс агротехнических и химических мероприятий, включая обработки до посева. Костер кровельный способен формировать большое количество семян, сохраняющих всхожесть в почве в течение нескольких лет, что требует системного подхода к его контролю. Весенний период является ключевым этапом в регулировании численности этого сорняка.

