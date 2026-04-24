Разлив слил бронирования

Пожар в нефтяном порту в Туапсе потушили, но в районе зафиксирован новый нефтеразлив. Большое пятно попало не в море, а в реку Туапсе. Из-за дождей вода в ней поднялась, и нефтепродукты перелились через выставленные боновые заграждения. На кадрах, которые публикуют волонтеры, видно, как сотрудники спасательных служб пытаются удержать нефть на месте, чтобы не допустить разлива.

Источники “Ъ FM” говорят, что массовых отмен бронирований пока нет, но новые проблемы в Краснодарском крае могут сказаться на решениях туристов позже. Замгендиректора туроператора «Алеан» Оксана Булах сообщила, что очаг возгорания находится на территории порта Туапсе:

«Город Туапсе не является курортной зоной, все отели расположены в поселках Геленджикского района. Я общалась с коллегами, которые там находятся, и они говорят, что до тех мест не доходят ни дым, ни гарь.

К тому же 80% Туапсинского района покрыто лесами.

Что касается реакции туристов, массовых аннуляций мы не наблюдаем. Есть люди, которые переориентируются из Туапсинского района, например, в Геленджикский. Некоторые за день до заезда могут уведомить об отказе без удержаний со стороны объектов размещения. Поэтому ситуация пока на паузе, мы наблюдаем за происходящим.

Бронирования, естественно, значительно снизились. Хотя в общей доле курортных регионов Краснодарского края Туапсинский район занимает не более 10%. Опасения насчет моря и нового очага возгорания у туристов есть. Мы отвечаем, что разлив локализован в акватории порта. Сложно спрогнозировать, как быстро ситуация разрешится. Можем только сказать, что для этого прилагаются все усилия».

С середины апреля 2026 года Туапсе подвергался атакам беспилотников. Пожар на территории морского порта уже тушили один раз, однако огонь снова вспыхнул после очередного налета дронов. С 20 апреля местные жители начали сообщать о «нефтяном дожде», мазутной пленке на лужах, черном налете из сажи на зданиях и автомобилях. Роспотребнадзор подтвердил кратное превышение в воздухе концентраций бензола и ксилола в разных частях города.

По данным спутниковых снимков, черный шлейф от горящего НПЗ достиг Сочи. Некоторая паника среди туристов уже заметна, подтверждает руководитель отдела продаж УК «Прованс» в Сочи Татьяна Трегубская:

«В Сочи у нас есть сеть объектов. Объективных угроз туристическому сезону мы пока не видим, но явно наблюдаем спад бронирований на майские праздники. Люди самостоятельно отменяют заказы, поддаваясь общей тревоге по поводу локации.

Сочи как один из главных туристических маршрутов сейчас переживает не лучшие времена.

В этом году нет того прироста, который был в предыдущие периоды».

В Ассоциации туроператоров России при этом пока не ожидают снижения продаж путевок в Туапсинский район. Сколько именно нефтепродуктов попало в море и реку Туапсе, не сообщается. Уборку может осложнять погода.

Александра Абанькова