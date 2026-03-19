В воронежской Россоши собираются строить больницу за 1,5 млрд рублей

В Воронежской области объявлен поиск подрядчика для строительства терапевтического корпуса БУЗ ВО «Россошанская районная больница» в городе Россошь. Начальная цена контракта составляет 1,47 млрд руб., следует из документации закупки, опубликованной 19 марта. Заявки принимаются до 6 апреля 2026 года.

Заказчиком выступает министерство строительства Воронежской области. Речь идет о разработке рабочей документации и строительстве здания больницы по адресу: площадь Пески, 1д. Срок — до 1 апреля 2028 года.

Проект разбит на восемь этапов. На начальной стадии предусмотрена разработка рабочей документации, далее последуют подготовительные работы, в том числе демонтаж. Третим этапом выделены работы по выносу контура электрохимической защиты существующего газопровода, а также прокладка наружних сетей электро-, газо-, водоснабжения, канализации и тепловых сетей. Четвертый этап включает благоустройство и озеленение территории.

Пятый этап связан с возведением конструктивных элементов терапевтического корпуса — фундамент, монолитные стены, армирование, кровля и прочее. Эти работы запланированы на период с 1 июня 2026 года по 1 декабря 2027 года. В дальнейшем предусмотрено устройство внутренних инженерных сетей, систем и элементов здания. На завершающих стадиях подрядчику предстоят работы по заполнению оконных и дверных проемов, устройству полов, перегородок, внутренней и наружной отделке.

