Антон Алиханов оценил модернизацию Коломенского завода

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в ходе рабочей поездки посетил Коломенский завод в Московской области, входящий в группу «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Глава Минпромторга ознакомился с производственными мощностями предприятия, выпускающего локомотивы и среднеоборотные дизельные двигатели для ключевых отраслей экономики.

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов посетил Коломенский завод

Фото: АО «ТМХ»

Коломенский завод является одним из крупнейших предприятий российского транспортного машиностроения. Это единственный в стране производитель магистральных пассажирских тепловозов и электровозов постоянного тока, а также один из основных поставщиков среднеоборотных дизельных двигателей.

Во время визита господин Алиханов осмотрел механический цех №10, где выпускаются ключевые компоненты дизельных двигателей: блоки цилиндров, поддизельные рамы, крышки и втулки цилиндров, а также шатунные механизмы. Кроме того, министр посетил цех топливных систем, оснащенный высокоточным оборудованием для обработки и испытаний топливной аппаратуры. От точности этих операций зависят расход топлива, экологические и эксплуатационные характеристики двигателей.

Также глава Минпромторга побывал в машиносборочном цехе и цехе приемо-сдаточных испытаний. В машиносборочном цехе осуществляется финальная сборка и тестирование серийных дизельных двигателей. Производственный процесс организован на эталонной линии, включающей восемь сборочных постов. В цехе приемо-сдаточных испытаний размещены 12 испытательных стендов и 2 окрасочные камеры, где двигатели проходят финальную проверку и окраску.

В последние годы на Коломенском заводе при господдержке реализуется комплексная программа модернизации. В 2018–2020 годах Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил предприятию льготные займы на 1,1 млрд руб. по программе «Лизинговые проекты». В марте 2023 года в рамках программы развития дизелестроения с ФРП были заключены еще два договора на 19,5 млрд руб. Общий плановый объем инвестиций по этим проектам составляет 24,5 млрд руб.