Диагноз освобождения

Верховный суд (ВС) Татарстана оставил без изменения решение райсуда Казани об освобождении бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. У финансиста, осужденного на двенадцать с половиной лет за должностные преступления, было диагностировано заболевание, входящее в перечень правительства РФ, препятствующий отбыванию наказания. Это уже второе освобождение Роберта Мусина по болезни. Первое — в июне 2025 года — было отменено ВС.

Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин в 2021 году

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин в 2021 году

Верховный суд Татарстана оставил без изменения постановление Вахитовского районного суда Казани от марта 2026 года об освобождении Роберта Мусина от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. Об этом сообщила пресс-служба суда. Апелляционное представление прокуратуры и жалобу представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) суд отклонил.

Роберт Мусин был осужден за ряд должностных преступлений, совершенных в бытность председателем правления ПАО «Татфондбанк», на 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Вахитовский суд констатировал наличие у осужденного заболевания, препятствующего отбыванию наказания, и освободил его в соответствии с ч. 2 ст. 81 УК РФ (освобождение от наказания в связи с болезнью).

Основанием для освобождения стало наличие у Роберта Мусина двустороннего артроза обоих коленных суставов, который включен в утвержденный правительством РФ перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

Прокуратура настаивала на незаконности экспертизы и умышленном ухудшении здоровья осужденным путем уклонения от операций. Представитель АСВ ссылался на заключение медиков ФСИН, которые пришли к выводу, что осужденный может содержаться в исправительном учреждении на общих основаниях. Однако Верховный суд не нашел оснований для отмены решения.

Это уже второе освобождение Роберта Мусина по болезни. Впервые Вахитовский суд Казани удовлетворил его ходатайство 11 июня 2025 года. В августе 2025 года Верховный суд Татарстана отменил решение как незаконное, но под стражу осужденного не взял. Материалы вернулись в районный суд, который в марте 2026 года вновь освободил Роберта Мусина после проведения дополнительной медицинской экспертизы.

Под стражей Роберт Мусин оказался 3 марта 2017 года, в день отзыва лицензии у Татфондбанка. Первую судимость экс-глава банка получил в 2021 году по шести эпизодам злоупотребления полномочиями. Суд частично удовлетворил гражданский иск АСВ — на 23 млрд из 50 млрд руб. В ноябре 2024 года Вахитовский суд признал Роберта Мусина виновным в еще одном злоупотреблении с причинением тяжких последствий в виде банкротства Татфондбанка, установив ущерб в размере 8,7 млрд руб. Верховный суд Татарстана утвердил основное наказание по совокупности двух приговоров — 12 лет 6 месяцев колонии общего режима.

С учетом зачета срока в СИЗО и под домашним арестом Роберт Мусин отбыл более двух третей назначенного срока.

В октябре 2025 года Арбитражный суд Татарстана признал требование Центрального банка к Роберту Мусину в размере 3,1 млрд руб. обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет его имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов. В декабре 2025 года Ново-Савиновский районный суд Казани взыскал с бывших топ-менеджеров и сотрудников Татфондбанка более 1,2 млрд руб. ущерба по иску АСВ.

Анар Зейналов, Казань