В Ярославской области увеличилось количество оленей и зайцев

В Ярославской области завершили подсчет численности диких животных. Об этом сообщили в правительстве области.

Так, за последний год количество благородных оленей в лесах региона выросло с 1200 до 1467 особей, пятнистых — с 1096 до 1195. Также увеличилась численность зайца-беляка до 26 тыс. особей, норки американской — до 5603, тетерева обыкновенного — до 101 тыс. Численность лосей не изменилась, их в регионе около 43 тыс. особей.

На основании полученных данных в регионе будут определены квоты добычи, сообщила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева.

