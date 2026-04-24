Якуб Белхороев согласился с приговором

Суд в Москве вынес приговор бывшему депутату парламента Ингушетии от «Единой России» и управляющему ингушским отделением Фонда социального страхования (ФСС) Якубу Белхороеву — одному из лидеров вирда (объединения) последователей шейха Батал-Хаджи Белхороева (боевое крыло вирда признано террористическим и запрещено). Его обвиняли в производстве выплат пострадавшим от фиктивных инцидентов. Ущерб составил около 13 млн руб. По сложению с предыдущим приговором экс-чиновник получил десять лет. Свою вину фигурант полностью признал.

Фото: Народное Собрание Республики Ингушетия

Фото: Народное Собрание Республики Ингушетия

Пресненский районный суд столицы вынес приговор по второму уголовному делу Якуба Белхороева, его бывшей супруги Танзилы Полонкоевой, а также сообщников Беслана Точиева, Иссы Цечоева и Мусы Богатырева. Им вменяли в вину особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено МВД Ингушетии в конце 2024 года на основании материалов сотрудников регионального УФСБ. В июле 2025 года Верховный суд по требованию Генпрокуратуры изменил территориальную подсудность, передав разбирательство из Ингушетии в Пресненский суд.

Считалось, что на родине фигуранта объективное разбирательство невозможно, так как он может повлиять на ход процесса.

По версии следствия, Якуб Белхороев на посту руководителя ингушского отделения ФСС России растратил 13,9 млн руб. бюджетных средств на социальные выплаты близким ему лицам, якобы пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве.

По материалам уголовного дела на федеральной трассе «Кавказ» в Сунженском районе Ингушетии перевернулась «Газель», в которой находились работники государственного учреждения «Ингушагрохимсервис» Беслан Точиев, Исса Цечоев, Муса Богатырев и бывшая жена Якуба Белхороева Танзила Полонкоева. По документам все они получили травмы различной степени тяжести и выплаты из фонда в размере от 2,6 млн до 3,3 млн руб. Самая крупная сумма досталась госпоже Полонкоевой.

По версии следствия, никакого ДТП не было, а четверо его фиктивных участников никогда в «Ингушагрохимсервисе» не работали.

В соответствии с другим эпизодом, вменяемым в вину Якубу Белхороеву и его сообщникам, несчастный случай произошел на государственном предприятии «Экажевское». В ходе ревизии склада его сотрудник Мустафа Богатырев якобы получил тяжелые травмы при падении ему на голову ящиков с овощами и был доставлен в стационар.

Было установлено, что к моменту ЧП предприятие уже ликвидировали и за медицинской помощью господин Богатырев, на выплаты которому растратили 2,2 млн руб., не обращался.

Согласно материалам уголовного дела, уже рассмотренного судом, «жертвами» ящиков на том же складе становились жена Якуба Белхороева Марем и его садовник Бахрум Точиев. Также якобы пострадала дочь руководителя ФСС Елизавета Полонкоева, которую впоследствии объявили в розыск. По некоторым данным, сейчас она проживает в Турции. Все инциденты, за которые пострадавшие получили миллионные выплаты, также произошли после ликвидации предприятия.

В прениях представитель гособвинения просил приговорить Якуба Белхороева к 12 годам колонии по сложению с предыдущим приговором. В итоге суд признал его виновным и назначил десять лет колонии. Остальные подсудимые получили по три года условно.

Якуб Белхороев был доставлен в Москву, остальные подсудимые приговор слушали по видео-конференц-связи из Ингушетии.

Вину подсудимый признал. Материальный ущерб по делу был полностью возмещен.

Как сообщил “Ъ” адвокат экс-чиновника Самрат Гасанов, Якуб Белхороев подписывал документы ненамеренно, однако свою ответственность за случившееся не отрицает.

Также защитник отметил, что приговор он обжаловать не намерен, так как считает его обоснованным.

Для Якуба Белхороева это уже не первое уголовное дело. В ноябре 2022 года Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии за девять эпизодов хищения социальных выплат на общую сумму более 23 млн руб. Тогда он тоже полностью возместил ущерб, в связи с чем в апелляции ему смягчили наказание до восьми с половиной лет.

Ефим Брянцев